Ourense llega al 25-N con 566 víctimas de la violencia machista en el sistema de protección

«A violencia de xénero segue sendo unha ferida aberta na nosa sociedade. É necesario reforzar os mecanismos de protección, garantizar que a vítima se sinta acompañada. É imprescindible unha coordinación blindada das institucións nesta loita», destacó este lunes, en su toma de posesión, la nueva fiscala superior de Galicia, la ourensana Carmen Eiró. Este martes se reunió la comisión de violencia machista de Ourense, conformada por las fuerzas de seguridad del Estado y autoridades judiciales. En el sistema Viogén, para la protección integral de las mujeres víctimas de las agresiones machistas, varios cuerpos participan en la tarea de velar por las perjudicadas y evitar que sus agresores atenten de nuevo contra ellas. Es un trabajo en red, una cadena de intervenciones en la que cada eslabón tiene que funcionar para que el mecanismo no se resienta. El fin es dar seguridad a las víctimas e impedir que los presuntos maltratadores atenten contra ellas de nuevo, o incluso suban de intensidad.

Según datos de este martes de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, hay 566 mujeres que han sufrido violencia machista y cuyos casos están activos en Viogén. En el 84% de estos asuntos, que representan las historias personales de 475 mujeres, el riesgo considerado por las autoridades en relación a una posible reincidencia de los agresores es bajo. Hay 84 perjudicadas —el 14,8%— cuya situación está catalogada como de riesgo medio, mientras que para 7 de estas mujeres la situación de peligro es alto, de manera que los mecanismos de protección se refuerzan.

La Policía Nacional —con la unidad UFAM como grupo especializado contra estos delitos—, la Guardia Civil y su equipo EMUME, la Policía Autonómica así como las policías locales incorporadas al sistema Viogén dedican horas y esfuerzos a la atención y seguimiento de la situación de las víctimas de violencia de género de la provincia de Ourense. Los agentes que se dedican a esta tarea velan por las mujeres, garantizan su seguridad y la confidencialidad de sus casos, y acompañan a las perjudicadas durante todo su proceso, con el objetivo de que consigan normalizar su situación personal, familiar y sociolaboral, lejos y a salvo de sus agresores. En la actualidad, según los datos facilitados este martes, la Guardia Civil se encarga de 388 de los casos —el 68% del total—, mientras que la Policía Nacional lleva 120, la Autonómica, 26, y entre las policías locales, la de Ourense asume 32.

Las medidas de protección y la coordinación entre las autoridades tienen por finalidad prevenir la violencia machista y evitar nuevas agresiones contra las perjudicadas. El sistema judicial cuenta con herramientas. Durante el primer semestre de este año, los juzgados con competencia en violencia machista de la provincia recibieron un total de 423 denuncias relativas a este tipo de delitos contra la mujer. La cifra supone una media de más de 70 nuevos casos cada menos, a pesar de un descenso del 12% con respecto a los datos del mismo periodo de 2024. En aquel ejercicio, las sedes judiciales tramitaron 483 nuevas denuncias de violencia machista durante la primera mitad del año. La cifra del conjunto de 2024 alcanzó al final los 928 casos. En el primer semestre de este año, los juzgados ourensanos con competencias en delitos de violencia machista adoptaron 204 medidas de seguridad y protección.

Cargos del PP de Ourense se concentraron ayer ante el juzgado de O Carballiño. / CEDIDA

El PP denuncia que la centralización de casos en la ciudad perjudicará al rural

La nueva ley judicial que entra en práctica el 1 de enero supondrá la concentración en la ciudad de los asuntos de violencia de género y sexual de las comarcas de Verín, O Carballiño, A Limia, Ribadavia, Celanova y A Baixa Limia, una medida que causa rechazo entre los operadores jurídicos de los juzgados comarcales, y que ha movido al Colexio da Avogacía a presentar un recurso contencioso en el Supremo.En vísperas del 25-N, Espazo Común llama a un frente común de todos los partidos en O Carballiño. Varios cargos públicos del PP de Ourense, como la portavoz del grupo provincial y alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, y la diputada provincial de Igualdade, Teresa Barge, denunciaron la situación en una comparecencia, este martes, en este juzgado comarcal. En Verín y se han celebrado concentraciones de abogados, procuradores y representantes políticos.Seis juzgados comarcales perderán la competencia, que asumirá el nuevo órgano de comarcalización que se implantará en la ciudad. El PP provincial llevará una moción al pleno de la Diputación. Considera que la nueva ley causará «un grave prexuízo ás vítimas, especialmente ás do rural». Cree que la centralización de casos en Ourense implicará «unha revitimización, obrigándoas a desprazarse ata unha hora para chegar á cidade, en detrimento da xustiza de proximidade».