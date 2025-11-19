Música en el hospital que cura el ánimo: «El dolor no desaparece pero pasa a un lugar secundario»

La canción de Emilio Rúa que homenajea a su bisabuela, que fue una madre más para él durante su infancia —«unha muller loitadora e matriarca» a la que llamaba «Mamá Sara», recuerda el artista— contagia la emoción a los pacientes de Medicina Interna en la séptima planta del hospital de Ourense. Por su mirada, iluminada por el sol que atraviesa los grandes ventanales, su alma transparenta y habla. En el pasillo resuenan la armónica, la guitarra y la voz del cantautor natural de Riós, que comparte versos en gallego con una melodía que inocula en los pacientes la sensibilidad de las canciones. La magia de la música surte efecto con hospitalizados de Medicina Interna y de Oncología y Hematología del ala sur de la séptima planta. Sonríen, escuchan admirados, aplauden. Durante unos minutos el hospital está en un segundo plano y las pequeñas grandes cosas de la vida destacan.

Jorge González lleva varios días ingresado. «Es una iniciativa perfecta para ayudar a los enfermos a pasar el tiempo, distraerse y olvidarse de los males. Hace falta salirse de la rutina, porque aquí da tiempo para pensar muchas cosas. Buenas y malas», comparte.

Ha publicado una docena de discos y es autor de unas 200 piezas musicales, pero la experiencia de este martes, la de exponer sus canciones ante pacientes hospitalizados, supone una primera vez para el cantautor Rúa. «Levo de aquí moita enerxía, vir éncheme as pilas». El artista está convencido del poder transformador de la música, del efecto que una canción obtiene como transmisora emocional. «O ser humano sen música non pode vivir. Está no noso ADN. É enerxía pura que nace do corazón, sae da alma e regálanos unha vida de plenitude e de felicidade».

Las canciones en vivo de Emilio Rúa, que también interpretó versiones de temas populares de la tradición gallega, como A Rianxeira o A Carolina, sonaron en el CHUO gracias a la fundación Música en Vena. «El propósito es acercar la belleza de la música en directo para acompañar y alegrar al paciente y a los familiares durante la estancia hospitalaria, a veces larga», destaca la fundadora y presidenta Virginia Castelló. La entidad desarrolla estas acciones desde hace 14 años. «La música consigue una transformación anímica del paciente, que por un momento se olvida de que está en un hospital. Algunos incluso me cuentan: ‘No siento dolor’. Una mujer me dijo: ‘Hoy veo el sol por fin, después de seis meses con mi hija ingresada’ Se percibe mucho agradecimiento», describe.

Pacientes y familiares disfrutaron del concierto. / I. OSORIO

María Luisa Ferreiro es la enfermera supervisora de Medicina Interna. «Con este tipo de iniciativas de humanización no es que el dolor desaparezca, pero sí pasa a un lugar secundario. Están más contentos, mucho más relajados, están mejor. Es fascinante».

«Que los pacientes se sientan en un entorno más amigable y amable redunda en una buena evolución clínica. Las acciones de humanización, que cada vez realizamos de manera más continuada, tienen unos buenos resultados emocionales», subraya el jefe del servicio de Medicina Interna, Juan González Soler. «Hacen más llevadero el ingreso hospitalario. Es muy importante que el hospital no sea un lugar rígido e inflexible, sino que exista un espacio para la espontaneidad, el arte y la cultura, para humanizar los cuidados».

La música como canal de emociones en directo es una de las acciones implementadas en el hospital de Ourense que «aportan calidad y calidez, un plus a la atención sanitario», valora Belén Piñeiro, jefa del servicio de humanización. «La asistencia sanitaria está ahí pero hay otra parte que ayuda: la lectura, el voluntariado, las visitas de las mascotas... Es un todo que complementa la atención».