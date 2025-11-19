«Escandaloso», «inexplicable» o «una vergüenza». Estos eran sólo algunos de los adjetivos (ninguno positivo) que se podían escuchar durante la tarde de ayer en el salón del Hotel Princess para definir el calvario que se vive en el centro urbano con la reapertura de un «after hours» con múltiples irregularidades en el sótano de sus viviendas. Desde la inauguración el pasado 25 de octubre de la discoteca «Desorden» (conocida como «Macao» hasta su cierre en 2019), e incluso antes de su apertura al público, no han sido pocas las protestas que los vecinos de la calle Valle Inclán han emitido, a las que con el paso de los días se han sumado la voz de vías adyacentes como Ramón Cabanillas y Santo Domingo. La reunión abierta de ayer sirvió para presentar las armas con las que los inquilinos lucharán para acabar con noches de insomnio: con la presencia del letrado del colectivo, Antonio Feijoó, se explicó a los presentes el estado en el que se encuentran las diferentes vías judiciales que se han explorado hasta ahora, y se delimitó cuál será la estrategia legal a seguir en los próximos sucesos.

Una comunidad al límite

Aunque la convocatoria ayudó a muchos vecinos a entender que su problemática sí tiene un posible remedio que ya está en exploración, todos ellos denotaban en sus palabras que su objetivo no es ganar una batalla judicial, sino volver a conciliar un sueño nocturno que la discoteca les ha quitado debido a sus negligencias acústicas.

Yolanda Quintas, una de las propietarias, es una de las mayores afectadas. Vive en un primer piso, y la música del «Desorden» ha obligado a su familia a recurrir a pastillas para poder dormir: «Llevo dos semanas con Lorazepam para poder dormir porque me levanto a las 6.30 de la mañana. Mi pareja también está con medicación, y nuestra hija de 13 años se despierta todo el rato, hemos cambiado incluso una de las camas a una habitación interior, pero no hay manera», explica.

El incordio acústico va más allá del retumbo del suelo, pues como relata Quintas, «desde mi cama puedes hasta distinguir qué canción está sonando cada momento, y por fuera también escuchas a la gente cantar por la calle». Yolanda compró el piso con la discoteca Macao ya cerrada, y tanto los antiguos propietarios como la inmobiliaria le juraron que «era imposible que la abrieran de nuevo, que era un caso ultrafiniquitado, si no, no me lo había comprado, evidentemente. Pero parece que hubo magia», cuenta.

La “magia” de una licencia de 1982

Lo que Yolanda llama «magia», el presidente de la comunidad de vecinos y su abogado lo definen como «irregularidades escandalosas y manifiestas» que señalan a un posible trato de favor como el causante de que la discoteca «Desorden» pueda abrir cada fin de semana con una licencia de hace 40 años.

En noviembre de 2024, el director temporal de PERI (Bienvenido Fernández) emitió un informe «que no le correspondía», y en el que permitió a Ourensebaila S.L., la empresa detrás de «Desorden», iniciar la actividad únicamente devolviendo sus condiciones a las existentes en 1982, cuando se adquirió la licencia original del local.

El caso resulta chocante al conocerse que en marzo de 2025 Cadena SER pudo hablar con hasta tres personas que intentaron reabrir antes el Macao, pero a los que Urbanismo les negó la concesión sin una nueva licencia, la cual no se conseguiría debido a que el sótano no puede cumplir la Ley de Accesibilidad, entre otras normativas vigentes.

¿El motivo de un sí a Ourensebaila después de tantos noes? La comunidad apunta a la amistad del hijo de Bienvenido Fernández con los responsables de la empresa, lo que el letrado recusó al concello aportando capturas de Instagram, que según el Director de RRHH no eran prueba suficiente. «Yo no me voy 15 días a Tailandia si no es con un amigo», expresaba el presidente de la comunidad mientras mostraba una de las fotografías del hijo de Bienvenido en traje de baño junto a los emprendedores de «Desorden».

La música, por ahora, seguirá sonando

Ahora, el caso se encuentra, al menos en lo judicial, en stand-by: la representación de los vecinos está a la espera de la resolución de las medidas cautelares solicitadas al juzgado. Han pedido varias pruebas para que el magistrado tenga elementos de juicio sobre los perjuicios irreparables que sufren los vecinos, y si la decisión no es favorable (cosa que «podría ocurrir», según el letrado), apelarían ante el TSXG.

Mientras tanto, «Desorden» sigue sin pronunciarse públicamente ante las acusaciones, y ha anunciado para esta semana tres fiestas nocturnas seguidas que, si bien pueden ser de disfrute para algunos, serán otro día más de martirio para muchos otros.