Cinco años y medio de cárcel por intentar matar a tiros a un hombre en su casa en Maceda

J. R. O., que tiene 40 años en la actualidad, acudió el 2 de noviembre de 2022 a la casa de otro hombre, en Maceda, para pagarle supuestamente una deuda por la venta de dos coches que el comprador tuvo que arreglar porque tenían desperfectos. Tras un intercambio de pareceres, el acusado pasó de las palabras a perseguirlo por la vivienda con un arma de fuego: lo alcanzó con tres disparos. La víctima resultó herido grave, en la cara —el proyectil le atravesó la mejilla y era «idóneo para acabar con la vida del perjudicado», subraya la Fiscalía—, el abdomen en y un antebrazo. Su vida habría peligrado de no recibir asistencia inmediata. Una vecina en cuya casa buscó refugio socorrió al afectado hasta la llegada de los servicios de emergencia. Tres años después de los hechos, el agresor admite su responsabilidad y acepta las consecuencias. Un acuerdo de conformidad rebaja a 5 años y medio de cárcel la condena por un delito de homicidio en grado de tentativa, más otro de tenencia ilícita de armas. Antes del pacto, ratificado este miércoles en la Audiencia Provincial de Ourense, la Fiscalía solicitaba 8 años y 3 meses, mientras que la acusación particular pedía 13 años y 3 meses, porque consideraba que el ataque se trató de un asesinato en grado de tentativa. Tras el pacto entre las dos acusaciones y la defensa, el delito queda como intento de homicidio. No se localizó el arma. La falta de certeza absoluta de que se tratase de una pistola y no de un arma larga implica una pena menor al supuesto de que sí pudiera acreditarse el uso de arma corta.

El agresor, que respondió con un «sí» al tribunal cuando la magistrada presidenta le preguntó si se declaraba autor de los hechos y si estaba conforme con la condena pactada entre las partes, deberá pagar al perjudicado un total de 84.235,63 euros. Además, no podrá acercarse a menos de 500 metros del perjudicado, ni tampoco contactar con él, durante 10 años.

El encausado pasó más de un año en prisión provisional y ha cumplido varios meses de obligaciones cautelares de presentarse periódicamente en el juzgado. Tendrá que volver para acatar el resto de la pena, pero podría acceder en breve a permisos de salida, si su conducta es buena, y teniendo en cuenta que trabaja fuera.

«Ingresará voluntariamente en prisión cuando lo requieran», afirma su abogado defensor, Arturo González, que confirma la existencia de arrepentimiento por parte del agresor, sin antecedentes penales. Fue detenido por la Guardia Civil tras una investigación de dos meses. «Esto sucedió en un momento en el que la vida de mi cliente iba por unos derroteros completamente distintos a los que lleva ahora. Es una persona distinta a la de hace tres años. Se dio cuenta de lo que ha pasado y acepta reconocer su culpa y asumir su responsabilidad», expone.

«Rebajamos la petición de tentativa de asesinato a una tentativa de homicidio porque la indemnización que reclamábamos es reconocida íntegramente y es acorde con los daños causados», expresa el representante de la acusación particular, Eduardo Sánchez, que representa a la víctima del tiroteo. Estuvo semanas ingresado y necesitó tres cirugías. «Tiene secuelas tanto físicas como psíquicas que son las que se reclaman en esta indemnización, pero la intención del acuerdo, también, es pasar página y dejar este suceso traumático aparte».