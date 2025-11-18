La provincia inicia una semana llena de música

Es semana de celebración en el ámbito de la música, y todas las organizaciones instrumentales de Ourense, desde la más popular has ta la más organizada, lo saben. Este sábado se celebra el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, y además de las cenas grupales y misas que caracterizan esta especial ocasión en el mundillo de las bandas, los diferentes entes artísticos esparcidos por la provincia han preparado para los días previos una serie de actividades para mostrar su arte y darse a conocer.

Una programación que ya empezó ayer en la ciudad de As Burgas, concretamente en la rúa Pablo Iglesias. Allí, el Conservatorio de Música de Ourense celebró en su auditorio el primero de los conciertos conmemorativos que celebrará hasta el jueves. Allí, varios conjuntos de tanto alumnos como profesores deleitaron al público presente con obras de Bach y Haydn interpretadas al órgano, la trompa, la flauta o un cuarteto de cuerdas. Hoy seguirá la actividad en el auditorio con el coro del conservatorio o ensembles de viento-metal tocando por Mozart, Schubert, Debussy o Fuxan os Ventos, y los siguientes días, la música saldrá al recibidor en lo que la directiva ha bautizado como «momentos musicales» para hacer así conciertos más interactivos y de tránsito.

No son los únicos que vienen preparados para la semana en la capital de la provincia. Este sábado, el Campo da Feira acogerá la a 2ª Xuntanza de Músicos de Ourense, una iniciativa del artista Miguel Domínguez en colaboración con el Concello en el que se homenajeará a los músicos fallecidos en el último año con una comida de confraternidad seguida de cuatro horas de espectáculo. Entre las 15.30 y las 19.30 horas, 52 músicos (más los que quedan por apuntarse) subirán al escenario gratuitamente en una jornada sin frenos en cuanto a arte.

El resto de la región también viene cargada de actividades. La Agrupación Musical da Limia, en Xinzo, trae una programación por Santa Cecilia de viernes a domingo, con un Festival Coral, otro Intercentros y la tradicional misa cantada del sábado, a la que seguirá la actuación de la banda popular en la Igrexa Nova. Unos cuantos kilómetros más arriba, la tierra de poetas se realzará también como tierra de músicos cuando en el Auditorio Municipal Ildaura la Banda de Música de Celanova dé el concierto por su patrona, programado para el domingo a la 13.00 horas.