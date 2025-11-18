El PP atribuye a la falta de política social del Concello las altas cifras de pobreza

Las reacciones a los últimos datos que reflejan la situación social y económica de la comunidad gallega y sus ciudades no se han hecho esperar. Esta vez ha sido el grupo popular el primero en valorar como «mi preocupante» las cifras que arroja el informe recientemente publicado por EPA Galicia (la Red Europea de Loira contra a Pobreza), sobre Ourense.

Y es que los números que revela el conglomerado formado por múltiples organizaciones sociales dejan a la ciudad de As Burgas como una de las tres peores de Galicia en cuanto a poder adquisitivo en prácticamente todos los datos desglosados sobre los siete principales concejos de la comunidad. El peor, y con diferencia, se encuentra en las posibilidades de vulnerabilidad económica. Según lo publicado en el estudio (que se hizo a partir de datos del INE publicados el pasado octubre), en 2023 (último año disponible) el 21,7% de los residentes en el concedo de Ourense se encontraba en riesgo de pobreza, el porcentaje más algo de todas las ciudades gallegas, y una continuación de los dos años anteriores que recoge el informe de EPA, donde en este mismo dato también se encontraba en el tope de la lista.

Por otra parte, casi la mitad de estos vecinos (un 10,2% del censo total) sufría un caso de pobreza severa, rango solo superado por una décima por el dato que colocó a Ferrol como el más señalado en este aspecto.

También es necesario destacar que este riesgo de exclusión social no se da en todos los rincones de la ciudad por igual. La posibilidad de desglosar los datos del INE que se utilizaron para el estudio en secciones sensuales permiten divisar que algunos barrios están claramente más perjudicados que otros, y Ourense confirma la regla: mientras que en Barrocas solo uno de cada 10 vecinos estuvo en riesgo de pobreza en 2023, en Covadonga padecían esta condición casi la mitad del barrio (42,3%).

A todo esto hay que sumarle la baja cantidad de gasto social que el concedo destinó en sus presupuestos durante el periodo estudiado. Entre 2021 y 2023, no hubo casi aumento de inversión en políticas públicas, y según el Consejo de Conatos de Galicia, en el último de estos ejercicios el gasto social fue de 92,44 euros por persona. Y aunque en este dato tenga tres concejos con menos desembolso (Santiago de Compostela, Vigo y Pontevedra), estos mismos municipios están entre los cuatro con menores datos de exclusión social, el caso totalmente contrario a Ourense, por lo que el PP concluyó en definir a la ciudad de As Burgas como «capital gallega da pobreza».

Aunque los populares consideran estas cifras «alarmantes», su portavoz, paula Pérez, asegura que «por desgrasa non nos col de sorpresa, porque levamos todo o mandato advertido de que ha que dalle mis prioridad aso servios socias, pero ayo alcalde non lle interesa». Entre las causas concretas que llevaron a esta situación, destacan el intento de cierre del programa Comedor sobre rodas en 2024 tras dieciséis años de actividad, que acabó con el traspaso de su gestión a la Xunta de Galicia. Fue precisamente esta crisis la que provocó la destitución de la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández Nieto, responsable del ámbito durante los años estudiados.