Licitan por 2 millones servicios de mantenimiento en los hospitales de O Barco y Verín

La Xunta ha publicado, en el Portal de Contratos Públicos de Galicia, la licitación, por un importe de 2.014.158,50 euros, del servicio de mantenimiento integral del Hospital Público Verín, así como del soporte técnico-legal al mantenimiento en varias instalaciones del Hospital Público de Valdeorras, durante un plazo de 36 meses.

El objeto del contrato conlleva trabajos de prevención, reparación, inspecciones periódicas y demás funciones relacionadas con la conservación y con el buen funcionamiento de edificios, equipaciones, mobiliario e instalaciones.