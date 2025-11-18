El Liceo acoge una mesa para combatir estigmas de la edad

El Liceo de Ourense se convirtió ayer en una gran muestra de que la edad no pone límites, sino que gana experiencias. La Asociación Mira Mulleres +60 acogió una mesa para presentar a la comunidad de la ciudad de As Burgas la Estratexia Galega contra o Idadismo, el proyecto pionero a nivel Europa que la Xunta de Galicia ha puesto en marcha desde el pasado julio con el objetivo de desintegrar los estigmas que la sociedad gallega pueda presentar ante las personas de mayor edad, así como disuadir los diversos problemas que este colectivo tenga que afrontar al hacer uso de algún servicio.

Esta estrategia a nivel autonómico para combatir el edadismo es una de las medidas más recientes de las que se hicieron estos últimos años, tanto a nivel mundial (con la creación en 2021 de una base científica de la OMS) como local (en 2022 la UVigo instauró la primera Cátedra española de Idadismo), para combatir una problemática que los mayores de esta comunidad sufren desde hace años. Como explicó María Antonia Rilo, presidenta de Mulleres+60, cada día deben enfrentarse a tópicos como «esto ya no es para tu edad», «que bien te conservas» o adquirir únicamente la identidad de «abuelo» o «abuela», mientras que la personal desaparece. En esta línea abogó Xaime Fandiño, miembro de la Comisión de la Cátedra de Idadismo, quien defendió un envejecimiento activo y la realización de actividades entre personas de distintas etapas vitales frente a los «guetos generacionales», como describió a las residencias de la tercera edad.

Un reto también demográfico

Si la problemática que la Xunta afronta con esta estrategia ya es de por sí de gran relevancia, su necesidad en Galicia aumenta debido a las altas tasas de población avanzada en edad que presenta. Según los últimos datos disponibles en el IGE, en la provincia de Ourense viven más de 120.000 mayores de 60 años, lo que supone el 39,65% de los habitantes de la región termal. Y las proyecciones no son esperanzadoras en cuanto a renovación, pues se espera que dentro de 15 años este dato suba hasta el 45% de vecinos de la tercera edad. La situación que les aguarda a las comarcas menos pobladas es aún más alarmante: en 2039, 6 de cada 10 habitantes de las Terras de Caldelas, Trives y Baixa Limia superará los 60 años vividos.