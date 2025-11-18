La Diputación y la AECC cooperan para promover espacios sin humo y hábitos sanos
La entidad destaca que los convenios permitirán mejorar la prevención
REDACCIÓN
La Diputación y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Ourense colaboran, a través de dos convenios, en la promoción de espacios sin humo y de hábitos de vida saludables. El objetivo es «llegar a donde no llegan las otras administraciones», dice el presidente provincial, Luis Menor.
Uno de los convenios impulsa la iniciativa ‘Espazos sen fume’ en instalaciones de la Diputación de disfrute público, como los aledaños del parque infantil de Cachamuíña (Pereiro de Aguiar), las zonas verdes del área de Salgueiral, en Leiro, y las proximidades de la depuradora de Muíños.
La administración apoyará las campañas de la AECC que promuevan hábitos de vida saludables para la prevención del cáncer, así como otras actividades que sean beneficiosas para los afectados por la enfermedad. Asimismo, con el objetivo de llegar a toda la provincia, la Diputación informará de los diferentes servicios que presta la AECC a todos los usuarios que necesiten asistencia en materia oncológica.
Durante los últimos cuatro años, la AECC ha pasado de un presupuesto de 400.000 euros a 1,2 millones, de 3.000 socios a 6.000, así como de 90 voluntarios a 250. El presidente en Ourense y representante autonómico de la asociación, Germán Rodríguez-Sáa, destaca que los convenios suscritos con la Diputación permitirán «incrementar nuestra política de prevención».
