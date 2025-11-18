La catedral de Ourense, una joya turística que brilla: un 20% más de visitas, casi 50.000 al año

La capilla barroca del Santo Cristo —cuya talla, del siglo XIV y dos metros de altura, tiene pelo, barba y bigote naturales—; el Pórtico del Paraíso, con los 24 ancianos músicos del Apocalipsis en una impresionante policromía del siglo XIII, restaurada; el altar mayor y su magnífico retablo gótico de Cornelis de Holanda; un paseo por las alturas, con una panorámica privilegiada del casco histórico tras un ascenso a las terrazas de la cubierta del templo por más de un centenar de escalones de piedra en espiral; el imponente cimborrio octogonal de 28 metros de altura; o el museo, que guarda el tesoro de San Rosendo y el Misal Auriense, el primer libro impreso en Galicia, son algunos de los grandes atractivos de la catedral de Ourense.

Construida entre los siglos XII y XIII, se trata de uno de los grandes templos románicos de España, con elementos añadidos de los estilos góticos, renacentistas y barrocos. La seo dedicada a San Martiño, el patrón de Ourense, es uno de los puntos de interés en las visitas turísticas a la ciudad, y un monumento histórico que sorprende a los que descubren los encantos de una joya patrimonial que atrae cada vez más visitantes. Durante 2024, la catedral ourensana recibió un total de 46.490 visitas, un 20,3% más que en 2023, cuando la afluencia llegó a 38.628 personas. Las cifras muestran una tendencia al alza de las visitas al principal templo de la diócesis de Ourense. En 2022 y 2021, aún en época de pospandemia, el número de personas que recorrió la seo fue de 24.280 en cada uno de esos años.

La catedral «es el mejor ejemplo de la atracción de la riqueza artístico patrimonial que posee la diócesis de Ourense», destaca la institución en la memoria de 2024, publicada recientemente. El 88% de los visitantes proviene de otras partes de España, mientras que Portugal —4%—, Francia —2,1%—, Alemania —1,2%— y Reino Unido e Italia —menos del 1% cada uno de estos países—, son los principales territorios de procedencia de los viajeros foráneos que llegan a Ourense y descubren la seo, donde la empresa Artisplendore- Óptima Cultura gestionan las visitas turísticas.

Una visita turística a las terrazas de los tejados de la catedral de Ourense. / I. OSORIO

«Una visita exclusiva a las cubiertas de la catedral en la que descubrirás sus diversas anécdotas y leyendas, disfrutando de una vista privilegiada de 360 grados sobre la ciudad de Ourense». Así se describe una de las modalidades posibles para conocer el templo y disfrutar de su arquitectura y de la conexión con el casco histórico de Ourense. Se trata de una visita especial, con una duración aproximada de una hora, que se realiza los viernes y sábados a las 11 de la mañana, siempre que haya un grupo mínimo de cinco personas inscritas.

Para realizar una visita general al monumento —opción que incluye audioguía—, los horarios son de lunes a jueves, de 10 a 14.30 y de 16 a 18.30, así como los viernes y sábados, de 10 a 18.30 horas, y los domingos entre las 13.30 y 18.30. La entrada, con una tarifa general de 8 euros para personas de 18 a 64 años, incluye una audioguía disponible en siete idiomas: español, gallego, inglés, portugués, francés, alemán e italiano. Tras un mensaje de bienvenida, el itinerario de esta visita por la seo de San Martiño conduce al viajero por el museo catedralicio, la nave de la epístola, el Pórtico del Paraíso, el retablo de la Virgen del Rosario, la capilla de la Virgen de las Nieves, el sepulcro gótico de la Infanta, la capilla de San Juan, el brazo del crucero norte, la capilla del Santo Cristo, la de la conversión de San Pablo, las capillas de la Inmaculada y del Cristo de los Desamparados, así como el altar mayor, la portada del brazo sur, el cimborrio y, para el final del recorrido, el ascenso a la torre de las campanas.

Un grupo de turistas contempla el retablo barroco y la talla del Santo Cristo, en una de las principales capillas de la catedral. / I. OSORIO

La oferta turística de la catedral también permite —los viernes y sábados a las 12, si hay al menos 5 personas,— participar en una visita especial por el templo principal de la diócesis, con guía, seguido de una ruta por la cercana iglesia de Santa María Nai, un templo barroco situado a pocos minutos a pie, en la Plaza Mayor, con una escalinata majestuosa de acceso.

Los más pequeños también pueden descubrir la seo de forma activa y disfrutar de una visita inmersiva. Las audioguías infantiles, disponibles en gallego, español e inglés, muestran los secretos de la catedral a los niños, y fomentan la curiosidad planteando retos, adivinanzas, con la ayuda de Mariña, una niña curiosa y entusiasta; y San Martiño, «el sabio y mágico protector de la catedral, que los invitará a ‘atrapar con la mirada’ detalles importantes del templo, para así capturar el alma de la catedral y guardarla siempre en sus corazones», dice la empresa.