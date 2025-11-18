Absuelven a un acusado de un incendio forestal con tres focos en Chandrexa de Queixa en 2021

«No podemos considerar de manera absolutamente incontrovertida que fuese el autor del incendio», expresa la magistrada del Penal 1 de Ourense en la sentencia que absuelve a un hombre sexagenario acusado de provocar un incendio forestal con tres focos, el 19 de octubre de 2021, en el municipio de Chandrexa de Queixa, uno de los territorios que, de nuevo este verano, ha sufrido los estragos del fuego. Desde hace lustros, aparece con frecuencia en la lista de zonas de Galicia en las que arde el monte.

Cuatro años después de los hechos, llegó a juicio la causa por un fuego forestal presuntamente intencionado que afectó a una extensión pequeña, unas 0,32 hectáreas de monte raso. Agentes ambientales de la UIFO, la unidad investigadora de la Xunta, estaban en alerta en la zona, porque cinco días antes se registró otro pequeño incendio, aparentemente intencionado. Orientaron hacia esa zona las cámaras de la red de vigilancia fija y el día 19 se detectó a una persona que se agachaba y prendía fuego. La rápida intervención de los servicios de emergencia impidió que el incendio de tres focos alcanzara una extensión grande. Tras esa comprobación, los funcionarios realizaron observaciones en días posteriores y vieron que un hombre salía varios días con el ganado y lo dejaba en un lugar próximo al del fuego, esa era su rutina. Con otras averiguaciones dieron con el acusado, ahora absuelto.

La Fiscalía solicitaba una condena de 2 años y 6 meses de prisión así como una multa de 3.780 euros por un delito de incendio forestal. La defensa pidió la absolución y la magistrada absuelve al encausado porque no considera demostrada su participación en los hechos. «No ha quedado acreditado» —expresa la autoridad—, que el acusado prendiese fuego con un mechero en tres puntos distintos de una finca de la localidad de Requeixo, sobre las 19:49 horas del 19 de octubre de 2021.

El acusado respondió a preguntas de su abogado y negó su implicación. La investigación de los especialistas de la UIFO lo señalaba a él, pero tal y como indica la jueza, «aunque los indicios recabados a posteriori por los agentes forestales, tales como que la persona que frecuentaba la zona era únicamente el acusado con su ganado, las cámaras de grabación de la Xunta de Galicia que recogieron las imágenes correspondientes al incendio provocado el 19 de octubre de 2021 no permiten identificar a la persona causante del incendio, ni siquiera distinguir si se trataba de un hombre o una mujer», indica la resolución del Penal 1 de Ourense.

En su versión del juicio, el acusado alegó que a veces lo sustituía algún vecino en la tarea de llevar las vacas a esa zona. Ante las dudas, y como establece la ley penal, la magistrada absuelve. «Caben otras interpretaciones favorables al reo, tales como la sostenida por él mismo». La sentencia admite recurso a la Audiencia Provincial.