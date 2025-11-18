1.351 alumnos participan en el concurso de la Constitución

Un total de 1.351 estudiantes de todos los niveles educativos y numerosos centros de la provincia de Ourense han participado en la 41 edición del concurso sobre la Constitución, que organiza la Subdelegación del Gobierno. El jurado se reunió ayer para elegir los 20 trabajos ganadores, de entre 1.049 dibujos, 290 fotografías y 12 vídeos. Los premios se entregarán en un acto en el Auditorio de Ourense, el 6 de diciembre. Este año el tema de los trabajos debía versar sobre el artículo 45.2 de l a Carta Magna: «Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva».