Special Olympics: cuando el fútbol es más que deporte
REDACCIÓN
Ourense
Ourense clausuró ayer los Juegos Nacionales de Fútbol Sala de Special Olympics que se celebraron desde el día 13 en el Pazo de los Deportes Paco Paz, en Ourense, donde más de 300 participantes de 17 entidades de todo el país, fueron el espejo de la integración y la superación frente a la discapacidad. La directora xeral de la Xunta, Begoña Abeijón, destacó iniciativas como esta «que promueven el deporte adaptado, el trabajo en equipo, y la capacidad de superación», y agradeció a las entidades que lo hacen posible.
- Veinte años después de llevar el pan de Cea a Europa, Carlos Manuel cede el testigo
- El convenio de hostelería prohíbe más de 9 horas de trabajo al día y fija 12 de descanso
- La rehabilitación de la A-52 en un tramo de 38 kilómetros en el sureste de Ourense pretende ampliar su vida útil
- La Audiencia juzga a un guardia civil acusado de falsificar una infracción
- Un guardia civil de Ourense admite que falsificó una denuncia y acepta un año de suspensión
- Localizan con vida al octogenario que salió a buscar setas al monte en Maceda y no regresó
- Dos heridos y nueve vehículos implicados en dos accidentes con 30 minutos de diferencia en la A-52 a las puertas de Ourense
- La San Martiño tiñe de colores las calles de Ourense