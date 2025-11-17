Special Olympics: cuando el fútbol es más que deporte

Ourense clausuró ayer los Juegos Nacionales de Fútbol Sala de Special Olympics que se celebraron desde el día 13 en el Pazo de los Deportes Paco Paz, en Ourense, donde más de 300 participantes de 17 entidades de todo el país, fueron el espejo de la integración y la superación frente a la discapacidad. La directora xeral de la Xunta, Begoña Abeijón, destacó iniciativas como esta «que promueven el deporte adaptado, el trabajo en equipo, y la capacidad de superación», y agradeció a las entidades que lo hacen posible.