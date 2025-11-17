Podemos pide al concello políticas activas contra la violencia contra las mujeres

Desde la Secretaría de Feminismo de Podemos Ourense han presentado ante el Concello ourensano un requerimiento oficial con motivo de 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para que apueste por «fortalecer las políticas municipales de igualdad, prevención y protección frente a las violencias machistas». Recuerdan que el 25-N no es una mera efemérides, «sino un día de lucha, denuncia y responsabilidad política» y más en un contexto de «negacionismo», afirma, donde el número de víctimas crece.