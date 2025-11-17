La Oficina Móvil del Retorno empieza en Xinzo su periplo informativo a retornados

La Oficina Móvil de Retorno de la Xunta de Galicia retoma su andadura en la provincia, mañana martes día 18, desde las 9.00 a las 14.00 horas.

Estará aparcada en el centro del municipio, en concreto en la Plaza Carlos Casares. Para garantizar la atención a las personas interesadas que vayan hay que pedir cita e en el siguiente enlace: https://emigracion.junta.gal/eres/actividad/retorna/oficina-movil-cita-previa.

Esta oficina móvil, que se va desplazando por diferentes concellos y recorre estos días los de la provincia ourensana, tiene como objetivo brindar información a los interesados e interesadas sobre los programas existentes apoyo al retorno.

También se les brinda asistencia en trámites administrativos incluyendo gestiones de temas relacionados con la sanidad, educación y seguridad social de los demandantes.

Los interesados pueden solicitar también información tributaria sobre derechos y obligaciones. Uno de los temas que más se demanda también y del que se dará información en esta oficina móvil es la orientación laboral, ayudando en la busca de empleo en Galicia y validación de títulos obtenidos en el extranjero así como información sobre opciones de vivienda un problema global pero que afecta especialmente a los retornados.