La Oficina Móvil del Retorno empieza en Xinzo su periplo informativo a retornados
Está mañana en Plaza Carlos Casares de la villa
REDACCIÓN
La Oficina Móvil de Retorno de la Xunta de Galicia retoma su andadura en la provincia, mañana martes día 18, desde las 9.00 a las 14.00 horas.
Estará aparcada en el centro del municipio, en concreto en la Plaza Carlos Casares. Para garantizar la atención a las personas interesadas que vayan hay que pedir cita e en el siguiente enlace: https://emigracion.junta.gal/eres/actividad/retorna/oficina-movil-cita-previa.
Esta oficina móvil, que se va desplazando por diferentes concellos y recorre estos días los de la provincia ourensana, tiene como objetivo brindar información a los interesados e interesadas sobre los programas existentes apoyo al retorno.
También se les brinda asistencia en trámites administrativos incluyendo gestiones de temas relacionados con la sanidad, educación y seguridad social de los demandantes.
Los interesados pueden solicitar también información tributaria sobre derechos y obligaciones. Uno de los temas que más se demanda también y del que se dará información en esta oficina móvil es la orientación laboral, ayudando en la busca de empleo en Galicia y validación de títulos obtenidos en el extranjero así como información sobre opciones de vivienda un problema global pero que afecta especialmente a los retornados.
