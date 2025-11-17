La oferta termal se reduce al cerrar O Muíño y A Chavasqueira hasta la primavera

«¿De verdad que cierran ya estas termas ? Es una pena, pero si todavía no están cubiertas por el río», señalaba ayer uno de los usuarios que, pese a la lluvia, seguían dentro de las pozas públicas y gratuitas de A Chavasqueira. Ayer era el último día que estarán abiertas, pues, al igual que las de termas de O Muíño da Veiga, también de uso gratuito, lucirán a partir de hoy la cinta de cierre tras la orden del Concello de clausurarlas ya hasta la próxima primavera.

Tres amigas de Valencia, disfrutando ayer de las pozas de A Chavasqueira / fdv

Esta decisión ha sido tomada por el alcalde de la ciudad en previsión de que las lluvias, incesantes estos días, puedan llegar a desbordar el curso del río Miño, y estas pozas termales, más próximas a la orilla del río, resulten anegadas. Así que las únicas pozas gratuitas que quedarán abiertas al público serán las dos que hay en Burgas de Canedo. El resto permanecerán cerradas salvo de las de pago.

Tras la inmersión termal, un baño en la fría agua del Miño / Fdv

Los usuarios se mostraban ayer afectados por una decisión que afirman no entender, pues el cierre se producía todos los años cuando el agua cubría ya estas dos termas de O Muíño y A Chavasqueira, no antes, y podían permanecer así semanas o meses. «Esto no se entiende, parecen adelantarse a las circunstancias», indica Enrique Camoeiras, usuario habitual y también presidente de la asociación Amigos das Termas.

Para el portavoz de esta plataforma ciudadana de usuarios y defensores a ultranza del termalismo público y gratuito, «lo único que se puede derivar de este acuerdo de cierre repentino, y sin que el agua del curso fluvial afecte para nada a a estas dos termas, es que el Concello quiera beneficiar a las dos instalaciones que tiene privatizadas en A Chavasqueira y Outariz», apunta, «pues en ambos casos han tenido colas en días pasados al estar bajo mínimo la oferta pública. La gente paga cuando lo gratuito está cerrado», explica.

¿Por qué no abren todas?

La pregunta que se hacen tanto el presidente de Amigos das Termas como algunos de los usuarios habituales que son vecinos y vecinas de la ciudad y ayer disfrutaban del último día hasta primavera de estas dos instalaciones es por qué no se abren todas las pozas y se pone en marcha las piscina termal de As Burgas remodelada y cerrada desde 2020.

En estos momentos, según el presidente de Amigos das Termas, «el caudal de agua termal es suficiente para abastecer todas las pozas públicas, pese a la restrictiva ley de 2019 que obliga a renovar el agua cada cuatro horas», señala.

Con el cierre hasta primavera de termas de O Muíño, solo quedan abiertas las dos pozas públicas de Burga de Canedo. «Las otras dos siguen cerradas al igual que las pozas Outariz al completo», lamenta Camoeiras.

Además, «no se entiende por qué se han dejado perder desde el Concello, primero, la ayuda que dio la Xunta en 2022 para nuevas captaciones de agua termal para poder cumplir la ley que obliga a renovar el agua asiduamente».

Tampoco se invirtieron, afirma, «sendas ayudas de 400.000 euros cada una que dio la Xunta también en los años 2023 y 2024, y el Concello tuvo que devolverlas». Pese a todo, ayer domingo, último día hasta la primavera, muchos turistas seguía en las pozas públicas de O Muíño da Veiga y A Chavasqueira, y sorteando ya la inmersión en el agua termal caliente con la lluvia que caía sobre sus cabezas.

Entre ellas Verónica, Cristina y Nuria, llegadas de La Eliana, en Valencia. Se mostraban encantadas. «Es la segunda vez que venimos a Ourense y no nos perdemos estas termas; nos gustan más que las privadas por la ubicación. Es una pena que las cierren durante tantos meses. ¿No hay otra solución?», señalaban.

Desde Cantabria llegó también Óscar con su familia. «Cada vez que venimos a visitar a un hijo que tenemos en A Coruña hacemos parada en las termas públicas de Ourense. Solemos venir a las de O Muíño da Veiga, pero vimos el acceso cerrado. Es una pena que lo clausuren tanto tiempo, pero si es por seguridad es entendible. Los que sí lo van a llevar mal son los vecinos de Ourense, mucha gente mayor con la que coincidíamos», afirma elogiando las propiedades salíferas de las aguas termales. Tendrán que esperar.