Treinta y dos estudiantes universitarios con los mejores expedientes universitarios de sus países de Latinoamérica, seleccionados en una dura criba a un programa formativo para la función pública, que amplía sus preparación en España, con el compromiso de que todo lo aprendido, redunde con su trabajo, en el desarrollo de las instituciones públicas y los programas sociales de sus países de origen, hicieron ayer parada y fonda en Ourense, a donde llegaron tras culminar un tramo del Camino de Santiago, que realizan antes de iniciar esa formación especializada en España.

«Son estudiantes de todas las disciplinas, desde medicina historia, y vienen de países muy diversos, México Argentina, Perú y muchos otros, pero lo que los une a todos, es que se van a formar para volver a sus países y ayudar en el ámbito social y público» indica Isabel de Aguiar, la directora del Instituto de la Familia en Ourense donde fueron recibidos. Pero además ayer este recorrido en grupo para hacer el Camino de Santiago «tienen una función muy clara, y es que están aprendiendo también lo que es el acompañamiento, aprender a escuchar y atender a los demás, algo mostrado en que quieren hacer en el trabajo de su país» indica Isabel e Aguiar.

Ayer llegaron exhaustos pero felices a la sede de este instituto en calle de la Barrera. «Claro que son los mejores, no dude de que algún de ellos con su expedientes, y sus deseo de repercutirlo en sus países para la sociedad es posible y y normal que lleguen a algún cargo público importante indica Isabel de Aguiar, su anfitriona ayer.

Para la Fundación Botín, que los ha seleccionado después de una exhaustiva entrevista que valoran su capacidades y liderazgo, este Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina, que trae a España a estos 32 jóvenes, la intención es «reforzar el buen funcionamiento de las instituciones públicas latinoamericanas y fomentar que los jóvenes se comprometan a contribuir en el desarrollo económico y social sostenido de sus países».

El programa, multidisciplinar e internacional, imparte contenidos académicos de diferentes áreas: Políticas Públicas, Ética Pública, Creatividad e Innovación, Liderazgo y Habilidades personales y Tendencias globales entre otros.