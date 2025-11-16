Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribadavia brilla como invitada en la reunión Nacional de Pueblos Mágicos de España

Es uno de los 150 municipios asistentes para estudiar retos de desarrollo

Vista del congreso que se celebra en Brihuga, Guadalajara. | Fdv

REDACCIÓN

Ourense

Ribadavia, reconocida por conservar su patrimonio histórico y cultural, participa en el V Congreso Nacional de Pueblos Mágicos de España, que se celebra desde este y hasta hoy domingo en Brihuega (Guadalajara). La concejala de Turismo, Yolanda Gómez, y el Teniente Alcalde, Miguel García, representan al Ayuntamiento en esta cita que reúne a más de 150 municipios de toda España.

El encuentro servirá para analizar los grandes retos del territorio, como la sostenibilidad, el empleo rural, la vivienda y la despoblación, además de presentar oficialmente los proyectos “Empresas Mágicas de España” y “Lugares Mágicos de España”, iniciativas que buscan impulsar el desarrollo rural equilibrado y sostenible. «Para Ribadavia es una oportunidad única para aprender, compartir experiencias y situar nuestro municipio en el mapa del desarrollo rural innovador y sostenible”, señala Yolanda Gómez, concejala de Turismo.

El proyecto Empresas Mágicas de España pretende conectar a las empresas con el desarrollo del territorio, promoviendo iniciativas que generen valor social y económico en los municipios rurales que participan.

