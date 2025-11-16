Ribadavia brilla como invitada en la reunión Nacional de Pueblos Mágicos de España
Es uno de los 150 municipios asistentes para estudiar retos de desarrollo
REDACCIÓN
Ribadavia, reconocida por conservar su patrimonio histórico y cultural, participa en el V Congreso Nacional de Pueblos Mágicos de España, que se celebra desde este y hasta hoy domingo en Brihuega (Guadalajara). La concejala de Turismo, Yolanda Gómez, y el Teniente Alcalde, Miguel García, representan al Ayuntamiento en esta cita que reúne a más de 150 municipios de toda España.
El encuentro servirá para analizar los grandes retos del territorio, como la sostenibilidad, el empleo rural, la vivienda y la despoblación, además de presentar oficialmente los proyectos “Empresas Mágicas de España” y “Lugares Mágicos de España”, iniciativas que buscan impulsar el desarrollo rural equilibrado y sostenible. «Para Ribadavia es una oportunidad única para aprender, compartir experiencias y situar nuestro municipio en el mapa del desarrollo rural innovador y sostenible”, señala Yolanda Gómez, concejala de Turismo.
El proyecto Empresas Mágicas de España pretende conectar a las empresas con el desarrollo del territorio, promoviendo iniciativas que generen valor social y económico en los municipios rurales que participan.
- Veinte años después de llevar el pan de Cea a Europa, Carlos Manuel cede el testigo
- El convenio de hostelería prohíbe más de 9 horas de trabajo al día y fija 12 de descanso
- La rehabilitación de la A-52 en un tramo de 38 kilómetros en el sureste de Ourense pretende ampliar su vida útil
- La Audiencia juzga a un guardia civil acusado de falsificar una infracción
- Un guardia civil de Ourense admite que falsificó una denuncia y acepta un año de suspensión
- Localizan con vida al octogenario que salió a buscar setas al monte en Maceda y no regresó
- Dos heridos y nueve vehículos implicados en dos accidentes con 30 minutos de diferencia en la A-52 a las puertas de Ourense
- La San Martiño tiñe de colores las calles de Ourense