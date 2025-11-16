Ribadavia brilla como invitada en la reunión Nacional de Pueblos Mágicos de España

Ribadavia, reconocida por conservar su patrimonio histórico y cultural, participa en el V Congreso Nacional de Pueblos Mágicos de España, que se celebra desde este y hasta hoy domingo en Brihuega (Guadalajara). La concejala de Turismo, Yolanda Gómez, y el Teniente Alcalde, Miguel García, representan al Ayuntamiento en esta cita que reúne a más de 150 municipios de toda España.

El encuentro servirá para analizar los grandes retos del territorio, como la sostenibilidad, el empleo rural, la vivienda y la despoblación, además de presentar oficialmente los proyectos “Empresas Mágicas de España” y “Lugares Mágicos de España”, iniciativas que buscan impulsar el desarrollo rural equilibrado y sostenible. «Para Ribadavia es una oportunidad única para aprender, compartir experiencias y situar nuestro municipio en el mapa del desarrollo rural innovador y sostenible”, señala Yolanda Gómez, concejala de Turismo.

El proyecto Empresas Mágicas de España pretende conectar a las empresas con el desarrollo del territorio, promoviendo iniciativas que generen valor social y económico en los municipios rurales que participan.