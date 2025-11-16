Prisión para el acusado de violar a su sobrina en Verín

El Tribunal de Instancia 1 de Verín ha ratificado la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la presunta agresión sexual a su sobrina menor, que resultó embarazada tras los hechos. La decisión judicial se fundamenta en el riesgo de fuga y la posible reiteración delictiva, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El sospechoso, de 56 años, fue arrestado en Portugal hace pocos días tras intentar eludir la acción de la justicia ante la denuncia de los familiares de la menor. Su detención fue fruto de la cooperación entre la Guardia Civil española y la Guardia Nacional Republicana (GNR) lusa, que actuaron tras activarse una orden europea de detención.

El juzgado ourensano que instruye el caso mantuvo la ratificación de la prisión provisional a lo largo de esta semana, en atención a la gravedad de los hechos y a la especial vulnerabilidad de la víctima, menor de edad, que precisó de una intervención médica para interrumpir el embarazo.

La Fiscalía y los tribunales insisten en que, debido a la naturaleza de la investigación y la protección de la menor, no se pueden ofrecer más detalles sobre las circunstancias de la agresión ni la identidad de las personas implicadas.

Este caso se suma a la serie de investigaciones sobre delitos sexuales con víctimas menores en la provincia de Ourense, donde la Guardia Civil mantiene un seguimiento estrecho de los procesos judiciales que afectan a menores vulnerables. Según el Ministerio del Interior, en el primer semestre de este año las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recibieron 38 denuncias por delitos contra la libertad sexual en la provincia de Ourense. La decisión del tribunal garantiza que el acusado permanezca bajo custodia mientras se instruye el procedimiento.