Primeros copos de nieve en Manzaneda y mínimas de -0,6º en la provincia
M . J. A.
Los primeros copos de nieve, aún escasos, pero anunciando ya la bajada de temperaturas y la proximidad del invierno, se dejaron ver de la madrugada de ayer en los puntos más altos de la Estación de Montaña de Manzaneda, según reflejaba la webcam instalada en la Punta do Regato en el conjunto de montaña.
Unos suaves copos que se mantuvieron durante horas en las puntas más alta por encima de los 900 metros, propiciad también por la bajada de las temperaturas, que cayeron en la estación hasta los 0º grados ayer, solo superadas por la mínima gallega, que fueron los -0,6º que se registraron en O Xares, en el concello ourensano de A Veiga.
Según fuentes de la Estación de Montaña de Manzaneda, el único testimonio de esa tenue nevada se observó con mayor intensidad en los picos más altos durante pocas horas, y en un punto alejado de las instalaciones, y no accesibles por ahora, dado que siguen cerrados remonte y telesquís.
