¿Qué preocupa a la infancia?

Los niños y niñas de Ourense no quieren más casos de bullying sin tratar, ni más buzones de denuncia sin revisar. Frente a la guerra en Gaza, quieren niños que quieran vivir en paz, y frente a la desigualdad, quieren borrar prejuicios y que haya derecho a la intimidad. En resumen, quieren tener voz en su futuro, y así lo manifestaron ayer en un acto colectivo por el Día Mundial de la Infancia.

El Espazo Xove de Ourense fue el lugar de encuentro de las diferentes asociaciones ourensanas que conforman la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, que se reunieron para leer un manifiesto elaborado por el grupo de Participación Infantil e Adolescente del conglomerado. Por turnos, diferentes pequeños representantes de las asociaciones pronunciaron un escrito en que se le reclamaba al mundo más psicólogos en los colegios, una inspección educativa activa y que hable con los alumnos de los problemas reales, protocolos contra el bullying que funcionen y más protección a la intimidad, así como condenaron la situación que se vive en la causa palestina. A su vez, fueron tirando en una hoguera de papel «de actualidade pola época de Magostos, pero que tamén serve para outras cousas que nos interesa queimar» (según explicó el director de la asociación Amencer, Xulio Iglesias), las diferentes problemáticas con las que quieren acabar. El genocidio, las guerras, el acoso y la discriminación acabaron imaginariamente en llamas en un acto en el que se demostró que las nuevas generaciones de Ourense saben luchar por lo que les importa.

Derecho al juego y a decidir

El encuentro contó con la presencia de Millán Brea Castro, responsable del área social del COB Ourense, entrenador de su equipo femenino y fomentador de proyectos comunitarios, quien insistió a los niños presentes en que hicieran valer su capacidad de ser escuchados: «Tedes dereito a decidir, por exemplo, como será un parque. Isto, aínda que non volo pregunten nunca, é fundamental porque na sociedade non só vivimos xente maior, vivimos todos e todas», señaló.

También quiso destacar el derecho al juego, que según sus palabras, «é un dos máis importantes que temos no mundo, especialmente para vós, pero para todas as xeracións».