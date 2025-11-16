El Plan de Lectura ayuda a vender 12.000 libros

El Plan de Lectura Provincial, puesto en marcha por la Deputación de Ourense, ha generado hasta la fecha más de 17.450 bonos para la compra de libros, de los cuales 12.409 ya han sido canjeados en las librerías adheridas. Esto ha supuesto una facturación de 217.299 euros, mientras que aún quedan pendientes de canje bonos por valor de 132.700 euros.

La iniciativa, que estará activa hasta el próximo 20 de diciembre, busca apoyar al comercio local, fomentar la lectura entre la población juvenil y dinamizar la actividad cultural en toda la provincia. La campaña se dirige a jóvenes nacidos en 2007 en adelante y empadronados en algún concello ourensano, ofreciendo un libro por persona con un coste máximo de 20 euros.

Desde la Deputación destacan que estos resultados confirman el éxito y la buena acogida social del plan. “Se trata de un programa pensado para impulsar el acceso a la lectura, reforzar las librerías locales y fortalecer el tejido cultural de Ourense”, explican fuentes del gobierno provincial. Hasta el momento se han resuelto con éxito 1.503 incidencias relacionadas con la gestión de los bonos.

El Plan de Lectura Provincial se consolida así como una herramienta eficaz para promover hábitos lectores, generar actividad económica en el sector editorial local y acercar la cultura a todos los públicos. Las librerías de toda la provincia continúan recibiendo a los participantes que desean canjear sus bonos antes de que finalice la campaña, asegurando que la acción tenga un impacto sostenido hasta finales de año.