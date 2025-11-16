Ourense celebra una mesa redonda con expertos sobre la Transición española

El Centro Cultural José Ángel Valente acogió ayer en Ourense a tres voces con amplia experiencia para hablar del final de la dictadura española, a cinco días de que se cumpla medio siglo de la muerte de Francisco Franco. La subdelegación del Gobierno en la provincia, junto al Comisionado para a Celebración dos 50 anos de España en Liberdade, organizaron la mesa redonda «A Transición: historia dun éxito colectivo», en la que participaron el ex-letrado durante el fin del franquismo y posterior portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, y el conselleiro de Presidencia durante el primer gobierno autonómico de Galicia con Alianza Popular, Xosé Luis Barreiro Rivas.

Bajo la moderación de la periodista parlamentaria y redactora durante la época, Anabel Díez, abordaron las principales claves políticas, las tensiones y los pormenores de la Transición desde sus vivencias personales y con perspectiva jurídica. Antes del diálogo, Barreiros agradeció la invitación a este tipo de actos al salientar que «no tenemos que dejar que nos cuenten nuestra historia los que no estuvieron en ella, lo más normal es que nos pregunten a nosotros cómo fue». En la misma línea, López Garrido destacó la importancia de estos actos «no sólo para explicar lo que fue pasar de la dictadura a la democracia de la forma original en la que se hizo, sino también recordando lo que fue el franquismo, una aquella dictadura terrible, represora y torturadora, de la que parece como si no pasara nada».

Este fue el primero de los actos previstos en Ourense para celebrar el 50 aniversario de la Transición, que en su programa contempla cinco actividades más.