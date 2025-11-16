O Carballiño gana el «Vilas en flor»

Mimar los espacios verdes tiene premio. Eso es lo que acaba de conseguir el Concello de O Carballiño, que acaba de recibir un galardón por acciones en la mejora y potenciación de los espacios verdes urbanos, su gestión sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana. Se trata del diploma de honor del programa Vilas en Flor, impulsado por la Asociación de Viveristas del Noroeste (Asvinor), la Asociación de Empresas de Jardinería de Galicia (Agaexar) y la Fundación Juana de Vega que se entregó en Carballo .

La edil da cuenta del orgullo de recoger este galardón, que este año premió con tres flores de honra —una más que en la pasada edición—, el trabajo de su concejalía. “Es un premio que pone en valor el trabajo llevado a cabo en este último año en los espacios verdes de la villa”, asegura. En este sentido, se compromete a seguir trabajando para hacer de O Carballiño un lugar verde, sostenible y agradable para el vecindario.