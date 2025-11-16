A golpes con la castaña en la Festa da Pisa.... para comerla mejor

Hay un producto estrella de la gastronómica gallega tradicional. Un fruto que hoy es casi capricho y antaño fue una auténtica reserva alimenticia que, como en la mayoría de los casos, llevaba aparejado un ciclo agrícola o de recogida que, en muchos lugares, ahora se ha convertido en fiesta con valor etnográfico.

Preparados para para "pisar" las castañas / F.Souza

El pueblo de Purdeus, en el concello de Parada de Sil, corazón de la Ribeira Sacra, celebró ayer la duodécima edición de «A festa da Pisa da castaña», que recrea precisamente todo el proceso de una tradición centenaria, en tierras en las que la producción de castaña es mucha y buena e incluso abundan lugares o pueblos con el nombre de «sequeiros», en los que secaba el fruto.

Los más pequeños también se suman a esta cita tradicinal. | / Fernando Souza

La cita de ayer en Purdeus, Parada de Sil, con una numerosa participación de vecinos, visitantes de toda las edades y incluyó un sabroso apartado gastronómico de productos autóctonos y de temporada.

Esta pisa de la castaña era habitual en todo el interior de Galicia. El fruto se colocaba en los mencionados secaderos, dependencia dedicado exclusivamente a este fin y en bin aireado, y que solía tener un piso de tablas de madera, con una separación entre ellas , para colocar encima las castañas y que se secaran .

Ayer, ese paso ya estaba hecho previamente, y los participantes en la pisa, acudían con las castañas secas en bolsas de lona, que luego en un sonoro y rítmica operación iban fueron golpeando contra un tronco de madera o mesa llamada pisón. Ya por último, la labor recreada ayer, consistió como antaño, en coger «pisado» o «·machacado», y desechar las pieles en un amplio recipiente de madera, llamado criba, como muestran algunas de las fotografías anexas realizada por el técnico de Turismo de Parada de Sil, Fernando Souza.

La celebración , como toda fiesta en Galicia, incluyó su apartado gastronómico, con la XII Feira de Produtos Locais, en la que se podían comprar y degustar desde bica, queso, mermeladas, a vino y muchas otras delicias. A continuación, para luego contemplar la mencionada recreación de la pisa, con figurantes de todas las edades. A 14.00 horas Xantar Popular da Castaña, en el que se pudo degustar un menú a base de cocido completo, lacón, cachucha, androia, ternera, oreja y morro, bica, vino Mencía/Godello de la D.O. Ribeira Sacra, como no podía ser de otro modo en esa zona, agua, café y chupitos.- Entre los asistentes no faltó el director xeral de Planificación y Ordenación Forestal, José Luis Chao, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo. La Consellería de Medio Rural afirma que apuesta por estas plantaciones, y está desarrollando el programa estratégico del castaño y de la producción de castaña, enmarcado en el Plan Forestal de Galicia 2021-2040, una hoja de ruta para recuperar lo soutos tradicionales y la dinamización de un recurso clave tanto para la economía rural cómo para la biodiversidad. Hará actuaciones en Lugo y Ourense, una de ellas en el municipio de Parada de Sil. Anuncia que dará ayudas para nuevas plantaciones o para mejorar los soutos de castiñeiros tradicionales ya existentes, e impulso a as agrupaciones forestales de gestión conjunta.