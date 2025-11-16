Enfermeros que quitan los miedos

El equipo de enfermería del área quirúrgica del Hospital Universitario de Ourense acaba de ser distinguido como finalista en la categoría de “Calidad percibida” de los Premios Enfermería en Desarrollo 2025, entregados en el Teatro Real de Madrid. No ganaron pero fueron finalistas, es decir el segundo elegido entre decenas de proyectos presentados avala, no solo por su profesionalidad como sanitarios, sino que han puesto al paciente y su bienestar en el centro.

Pero, ¿cuál fue su logro para ser el finalista y por tanto mejor trabajo en estos premios considerados los «Goya» de la enfermería?. El trabajo premiado consiste en una investigación con 184 pacientes ingresados, que demuestra que una intervención educativa preoperatoria realizada por enfermería puede reducir significativamente la ansiedad, bajar la tensión arterial sistólica y mejorar la percepción del estrés ambiental de los pacientes tras una cirugía.

La selección del equipo de enfermera ourensana como finalista representa también «un reconocimiento a la labor del Hospital Universitario de Ourense, a su compromiso con la humanización de los cuidados y al esfuerzo diario de los profesionales de quirófano» indican desde el Sergas.

Los Premios Enfermería en Desarrollo, impulsados por la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (Fuden), están considerados una de las citas más importantes y prestigiosas de la enfermedad y la fisioterapia a nivel estatal.

Un trabajo que avala el valor de la educación sanitaria preoperatoria .El equipo formado por Alba Alonso González, Cristina Núñez Lois, Anxela S. Rodríguez, Paula Quintas Vila, Laura Rivero González y Manuel Eladio Atrio Padrón presentó el estudio “Intervención enfermera para la reducción de la ansiedad en pacientes quirúrgicos: ensayo clínico aleatorio”.

Se trata de una investigación rigurosa que demuestra que una intervención educativa preoperatoria realizada por enfermería puede reducir significativamente la ansiedad, bajar la tensión arterial sistólica y mejorar la percepción del estrés ambiental de los pacientes tras la cirugía.

Según Alba Alonso, enfermera del área quirúrgica y primera autora del estudio,“llegar a ser finalista ya fue un premio en sí mismo y que un jurado nacional reconozca este trabajo significa que la enfermería tiene mucho que aportar en la humanización y en la preparación emocional de los pacientes antes de una cirugía”.

El proyecto del CHUO, desarrollado con 184 participantes, avala que una sesión informativa de 20 minutos, personalizada y humanizada, es una herramienta eficaz para mejorar la experiencia del paciente y minimizar el impacto emocional de la intervención quirúrgica. La enfermera Alba Alonso destaca además el mensaje central de su investigación: “La ansiedad preoperatoria no es un detalle menor. Podemos reducirla con información clara, acompañamiento y presencia. Ser finalista nos hizo ver que este debe ser el camino: seguir investigando y mejorando la experiencia de nuestros pacientes”.