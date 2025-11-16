Dos evacuados, uno de ellos en helicóptero, tras volcar su coche en A Merca
El accidente ocurrió en la AG-31 y uno de los heridos necesitó ser excarcelado
E. P.
Dos personas han tenido que ser evacuadas al hospital este domingo, una de ellas en helicóptero y la otra en ambulancia, tras sufrir una salida de vía en A Merca (Ourense), concretamente en el kilómetro 2 de la AG-31, según informa el 112 Galicia.
Tal y como ha detallado la Central de Emergencias, se tuvo constancia del accidente minutos después de las 11.00 horas, cuando un particular alertó de que un vehículo estaba volcado tras salirse de la vía y que uno de los ocupantes estaba atrapado en el interior.
De este modo, la Sala de Operaciones del 112 Galicia solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, del GES de Terras de Celanova y de la Guardia Civil de Tráfico.
Con todo, fue necesario emplear el material de excarcelación para liberar a uno de los heridos, que fue trasladado a bordo del helicóptero medicalizado con base en Ourense. También fue trasladado otro herido que pudo salir del coche accidentado por su propio pie, aunque en este caso fue evacuado en ambulancia.
