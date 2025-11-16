Destinan dos millones para mejorar la base área de extinción de Antela

La Xunta anunció ayer que destina en 2026 una partida de dos millones de euros en la mejora de la base de medios aéreos de Antela, en el municipio de Sandiás, una infraestructura considerada estratégica en la lucha contra los incendios forestales y en la prevención de los fuegos que afectan a la provincia de Ourense.

Así lo anunciaron ayer los diputados del Grupo Popular Cristina Campero y Miguel Ángel Viso durante su visita a la base de Antela, cuya ampliación se incluye en proyectos de la Xunta en esa área, pues destinará el próximo año más de nueve millones de euros a la mejora y creación de nuevas bases aéreas e infraestructuras de extinción. En concreto, la base de Antela pasará a disponer de nuevas instalaciones y mejores capacidades operativas para aviones y helicópteros de carga en tierra.

Cristina Campero señaló que «prevenir es la mejor forma de combatir el fuego, e invertir en infraestructuras como esta es invertir en la seguridad y en el futuro de nuestras comarcas».

Por su parte, Miguel Ángel Viso manifestó que la mejora de la base de Antela «supone reforzar un punto neurálgico del dispositivo gallego de lucha contra los incendios, con un impacto directo en la capacidad de respuesta y coordinación en toda la provincia».

El aeródromo de Antela es una de las bases más relevantes en el dispositivo gallego de defensa contra incendios por su situación en el corazón de A Limia y por la cobertura que ofrece la amplias zonas del sur y este de Ourense. Su modernización permitirá optimizar la capacidad de operaciones de los medios aéreos, reduciendo tiempos de respuesta e incrementando la eficacia de las intervenciones.