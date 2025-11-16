Desaparecida una septuagenaria con alzhéimer en Avión
La mujer mide aproximadamente 1,65 metros y, en el momento en el que fue vista por última vez, vestía una chaqueta de punto de color blanco y unos pantalones de chándal verdes
E. M.
Una vecina de Avión (Ourense) de 73 años y que padece alzhéimer permanece desaparecida desde la tarde de este domingo.
La mujer mide aproximadamente 1,65 metros y, en el momento en el que fue vista por última vez, vestía una chaqueta de punto de color blanco y unos pantalones de chándal verdes, según ha informado el 112.
En su búsqueda, participan los miembros del GES de Avión, voluntarios de Protección Civil y la Guardia Civil.
Desde el Concello de Avión piden a los ciudadanos que contacten de inmediato con los servicios de emergencia o con las autoridades si la han visto o tienen cualquier información. Además, solicitan que se comparta esta alerta para facilitar su localización.
- Veinte años después de llevar el pan de Cea a Europa, Carlos Manuel cede el testigo
- El convenio de hostelería prohíbe más de 9 horas de trabajo al día y fija 12 de descanso
- La rehabilitación de la A-52 en un tramo de 38 kilómetros en el sureste de Ourense pretende ampliar su vida útil
- La Audiencia juzga a un guardia civil acusado de falsificar una infracción
- Un guardia civil de Ourense admite que falsificó una denuncia y acepta un año de suspensión
- Localizan con vida al octogenario que salió a buscar setas al monte en Maceda y no regresó
- Dos heridos y nueve vehículos implicados en dos accidentes con 30 minutos de diferencia en la A-52 a las puertas de Ourense
- La San Martiño tiñe de colores las calles de Ourense