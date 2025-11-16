Desaparecida una septuagenaria con alzhéimer en Avión

Una vecina de Avión (Ourense) de 73 años y que padece alzhéimer permanece desaparecida desde la tarde de este domingo.

La mujer mide aproximadamente 1,65 metros y, en el momento en el que fue vista por última vez, vestía una chaqueta de punto de color blanco y unos pantalones de chándal verdes, según ha informado el 112.

En su búsqueda, participan los miembros del GES de Avión, voluntarios de Protección Civil y la Guardia Civil.

Desde el Concello de Avión piden a los ciudadanos que contacten de inmediato con los servicios de emergencia o con las autoridades si la han visto o tienen cualquier información. Además, solicitan que se comparta esta alerta para facilitar su localización.