El congreso local del PP de Trasmiras revalida a Emilio Pazos como presidente

El Partido Popular de Trasmiras celebró este sábado su congreso local, en el que Emilio José Pazos Ojea (Alemania, 1975) revalidó la presidencia de la agrupación. El también alcalde agradeció el apoyo por parte de la militancia, anunciando el nombramiento de Delfín Paz Blanco -concejal a lo que le correspondería ser alcalde en 2006- como presidente de honra del PP de Trasmiras.

Pazos Ojea propuso para esta nueva etapa una renovación con la incorporación «de gente joven y bien preparada, pero sin olvidar a los veteranos». Un equipo «a futuro» para dejar el partido en buenas manos en el momento de su retirada y seguir optando a gobernar Trasmiras, además de luchar por mantener el gobierno en la Diputación.

El presidente provincial, Luis Menor, destacó que Emilio Pazos representa esa generación de alcaldes populares que gracias a sus mayorías absolutas -cinco en este caso- «consiguieron dar estabilidad al ayuntamiento y por supuesto también al partido». El PP de Ourense, remarcó Luis Menor, precisa de la experiencia de personas que hacen política «de tú a tú», personas de partido que desde muy nuevas -ya con 12 años- participaban en campañas electorales.