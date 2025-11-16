El congreso local del PP de Trasmiras revalida a Emilio Pazos como presidente
El también alcalde del municipio anuncia una renovación con la incorporación de gente joven
REDACCIÓN
El Partido Popular de Trasmiras celebró este sábado su congreso local, en el que Emilio José Pazos Ojea (Alemania, 1975) revalidó la presidencia de la agrupación. El también alcalde agradeció el apoyo por parte de la militancia, anunciando el nombramiento de Delfín Paz Blanco -concejal a lo que le correspondería ser alcalde en 2006- como presidente de honra del PP de Trasmiras.
Pazos Ojea propuso para esta nueva etapa una renovación con la incorporación «de gente joven y bien preparada, pero sin olvidar a los veteranos». Un equipo «a futuro» para dejar el partido en buenas manos en el momento de su retirada y seguir optando a gobernar Trasmiras, además de luchar por mantener el gobierno en la Diputación.
El presidente provincial, Luis Menor, destacó que Emilio Pazos representa esa generación de alcaldes populares que gracias a sus mayorías absolutas -cinco en este caso- «consiguieron dar estabilidad al ayuntamiento y por supuesto también al partido». El PP de Ourense, remarcó Luis Menor, precisa de la experiencia de personas que hacen política «de tú a tú», personas de partido que desde muy nuevas -ya con 12 años- participaban en campañas electorales.
- Veinte años después de llevar el pan de Cea a Europa, Carlos Manuel cede el testigo
- El convenio de hostelería prohíbe más de 9 horas de trabajo al día y fija 12 de descanso
- La rehabilitación de la A-52 en un tramo de 38 kilómetros en el sureste de Ourense pretende ampliar su vida útil
- La Audiencia juzga a un guardia civil acusado de falsificar una infracción
- Un guardia civil de Ourense admite que falsificó una denuncia y acepta un año de suspensión
- Localizan con vida al octogenario que salió a buscar setas al monte en Maceda y no regresó
- Dos heridos y nueve vehículos implicados en dos accidentes con 30 minutos de diferencia en la A-52 a las puertas de Ourense
- La San Martiño tiñe de colores las calles de Ourense