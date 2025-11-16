Arranca la limpieza del puente sobre el Bibei, joya del siglo II

La Xunta de Galicia ha comenzado los tara os de limpieza y retirada de maleza del puente ente romano sobre el río Bibei, en el municipio ourensano de Pobra de Trives, una obra de gran valor patrimonial e histórico, pues fue construido en el siglo o II d.C. bajo el emperador Trajano, y formaba parte de la Vía Nova. Este puente historia viva de la comarca sigue en uso, fue remodelado a finales del siglo XIX y principios del XX.

Desde el Concello dan por bueno el inicio de estos trabajos improrrogables ya para eliminar la suciedad y maleza que ponían en riesgo la propia estructura, aunque afirman que son «muchos años» de gestiones ante la Xunta para que este ansiado proyecto se haga realidad. Según la alcaldesa, Patricia Domínguez «contactamos en muchas ocasiones con la Delegación Territorial de Infraestructuras de la Xunta de Galicia —administración competente— para reclamar esta intervención, imprescindible tanto para la conservación de la infraestructura como para su seguridad».

Tras la obtención del permiso de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil «y años después los trabajos ya están en marcha, dando respuesta a una demanda histórica del municipio.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento también había solicitado la limpieza y adecuación del mirador situado en la misma zona, una infraestructura que igualmente depende de la Delegación Territorial- Esta actuación fue finalmente realizada en los últimos días, arreglándolo y reponiendo las barandas en mal estado. Patricia Domínguez, puso en valor este logro `pues «el puente sobre e Bibei es una infraestructura fundamental a nuestro ayuntamiento y su estado nos preocupaba. Es una alegría comprobar que la insistencia y el trabajo constante del Ayuntamiento tienen resultados positivos para el conjunto del vecindario.”

El Ayuntamiento celebra este avance y reafirma su compromiso con la defensa y mejora de las infraestructuras que afectan al municipio, sean o no de competencia municipal.