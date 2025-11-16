El acusado de tirotear a un vecino en Maceda se enfrenta a 8 años de prisión

La Audiencia Provincial de Ourense juzgará el próximo miércoles, 19 de noviembre, a partir de las 09.30 horas, al hombre acusado de tirotear a un vecino en la localidad ourensana de Maceda , un suceso que tuvo lugar en el año 2022.

En este caso el Ministerio Fiscal solicita para el acusado, una pena de ocho años y tres meses de prisión ,. por los delitos de homicidio en grado de tentativa y por el de tenencia ilícita de armas.

Hechos probados

Según se recoge en el escrito de calificaciones del Ministerio Fiscal , los hechos sucedieron el 2 de noviembre de 2022 sobre las 21.30 horas cuando el acusado, acudió al domicilio de la víctima, con la que había quedado previamente a través de una llamada de teléfono.

Al llegar a la vivienda, subió al domicilio y, después de mantener algo un un intercambio de palabras, el acusado sacó un arma de fuego. En ese momento la víctima trató de huir hacia el interior de la vivienda, pero el agresor lo persiguió hasta que consiguió dispararle hasta en tres ocasiones.

Por todos los hechos relatados Fiscalía considera imponer al acusado una pena de prisión de siete años y seis meses por el delito de homicidio en grado de tentativa. A ello le suma otros , así como nueve meses de cárcel por el delito de tenencia de armas.

Además, el Ministerio Fiscal señala que el acusado tenía en su poder un arma de fuego que disparaba proyectiles de calibre 6,35 milímetros, pero no fue hallada, por lo que no fue posible saber si su cañón excedía de 30 centímetros o si la longitud total del arma excedía de 60 centímetros, por lo que «se ha de presumir en beneficio del reo que era un arma de fuego larga».

En todo caso, Fiscalía subraya que el acusado no tenía licencia de armas ni la guía de pertenencia del arma de fuego citada.