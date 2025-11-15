Xantar presenta su 26 edición e invita a «remar juntos» en apoyo de la plaza

El Salón Internacional de Turismo Gastronómico, Xantar, la única feria internacional de este tipo en España se celebrará su 26 edición del 20 y el 23 de noviembre en Expourense, que se convertirá en epicentro del turismo enogastronómico peninsular reuniendo a 70 expositores y con 4 países representados (España, Perú, Portugal y Venezuela).

La recreación de un gran mercado enogastronómico con platos gallegos e internacionales es la principal novedad de este año, aunque no la única pues hay una larga lista de propuestas y hasta un área de parque infantil para que las familias y disfruten, a gusto.

Pero además, esta cita se celebró ayer por primera vez no en Expourense, si no el mercado provisional de la Plaza de Abastos de Ourense en la Alameda, cuyos placeros que fueron amenazados de desalojo esta semana por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome.

Si bien esta ubicación para presentar Xantar, se había elegido antes de que estallara este nuevo conflicto entre Jácome y los comerciantes de la plaza, todos los representantes institucionales que presentaron Xantar, mostraron durante sus ponencias su apoyo a los placeros y placeras, y pidieron «remar juntos», por el futuro de este mercado en un claro apoyo al mismo , a las más de 200 familias que dependen directamente del mismo, y a su peso como suministrador de productos frescos no solo para Xantar sino para la hostelería local que lo sostiene, como recordaron los propios hosteleros allí presentes.

Amplio apoyo oficial

La presentación de esta 26ª edición de Xantar contó con la participación del director xeral de Comercio de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén; del delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo; del diputado de Turismo y de Representación Institucional de la Diputación de Ourense y presidente del Inorde, Rosendo Fernández y del presidente de la Unión de Hosteleros de Ourense, Javier Outomuro.

No faltaron el jefe del Área Provincial de Turismo de la Xunta en Ourense, Cecilio Santalices, del presidente de la Plaza de Abastos, Emilio González y del director de Xantar y director gerente de Expourense, Rogelio Martínez.

La presentación incluyó una degustación ofrecida por empresarios asociados a la UHO que tendrán una participación activa en Xantar poniéndose al frente de varios puestos del Mercado Enogastronómico.

Por otro lado, esta presentación se en la Plaza de Abastos que este año colabora también con el salón organizando un showcooking con el Chef Miguel González con productos de mercado y con la colaboración de la Xunta de Galicia (previsto para el viernes 21 de noviembre e las 18.30 horas.).

Concurso DevoraJalys para los "devora patatas"

Xantar acogerá además el XIII Concurso de Cocina Gourmet y estrenará el curioso certamen DevoraJalys, que premiará al participante capaz de comer más patatas fritas en un minuto.

Un año más, el evento ejemplifica la colaboración público-privada, con el apoyo de la Xunta, la Diputación de Ourense, múltiples ayuntamientos y empresas como Gadis, Coren, Cabreiroá, Grupo Cuevas o Estrella Galicia. Con entrada y actividades de carácter gratuito —hasta completar aforo—, Xantar refuerza su vocación de acercar la cultura gastronómica al público local y visitante. El recinto abrirá desde las 11:00 hasta la 1:00, salvo el domingo 23, día de clausura, en el que cerrará a las 18:00.

Un 10% de descuento en el AVE si se reserva plaza para acudir a esta cita gastronómica

Las presentación de Xantar ayer en un escueto espacio promocional del mercado provisional de la Alameda estuvo jalonada, tanto de los datos , cursos talleres, y y novedades que se incorporan a la presente edición, como de referencias contantes al futuro de la plaza de abastos de Ourense en este momento tenso para los proveedores de buena parte de la materia prima que da sustente a este Salón Gastronómico y a su hostelería.De hecho el director de Expouresne Rogelio Martínez dio cuenta de que «hay gente que viene desde Madrid a pasar un fin de semen, y lo hacen en muchos casos para comprar productos de calidad y en al mercado de Ourense y volver» indicó.En este sentido recordó que hay 10% de descuento en el billete del Ave para quienes llamen Xantar y pidan el código como viajero y cliente del salón.

Medalla In memorian para María Doallo

Entre lo eventos de Xantar el viernes 21 se celebrará la tradicional Gala de Radio Turismo con la entrega de los Platos de Oro a Restaurante A Feira Market del Estadio Santiago Bernabeu (Madrid); Dos Puertas (Ourense) y O Campanario (Nogueira de Ramuín). Los Gorros Blancos se van para Javier Silva Díaz y Francisco Silva González. Padre e Hijo. Restaurante Lusitano de Lobios. y las Medallas de Oro para Unión de Hosteleros de Ourense y otra In memorian, para la periodista María Doallo Freire de La Voz de Galicia en Ourense.

"A rañala¡" : Encuentrol crispado entre Jácome en una reunión sobre el desahucio de los placeros

Choque político en la junta de portavoces convocada ayer en el Concello para abordar la amenaza del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de desahuciar a placeros de la alameda. El PP acusa al regidor de “desviar la atención”, cuando hay financiación suficiente para rematar la obra del edifico histórico, más de dos millones que aportan Xunta, comerciantes y Diputación y que el regidor desecha, porque se niega a admitir que se le amplíe algo la duración de sus concesión a los placeros, como ellos piden para amortizar los 400.000 euros que van a aportar para rematar la obra de la plaza, un edificio que no es suyo, es del Concello.

La portavoz del PP, Ana Méndez, acusó al regidor de “intentar generar odio hacia los placeros” y de presentarlos como culpables de una situación que, según dijo, “él mismo provocó”, recordando además que el edificio rehabilitado “no es utilizable sin las obras de adecuación previstas”

El BNG coincidió en la necesidad de liberar cuanto antes el espacio de la Alameda, pero recalca que los vendedores deben trasladarse “en condiciones que les permitan seguir desarrollando su actividad profesional” . El portavoz del Bloque, Luís Seara, alerta de que el conflicto “puede enquistarse” y señala al alcalde como “único responsable por no atender a razones”

Natalia González, portavoz del PSOE recordó que todos apoyan que se desocupe el Parque de la Alameda. «Hay consenso político, hay consenso social y, sobre todo, hay financiación: más de 2,5 millones de euros que aportan Junta, Diputación y placeros. El único problema es el bloqueo del alcalde de Ourense».

El alcalde mantuvo que es una «propuesta trampa» hacer la obra a cambio de ampliar la concesión a los placeros, e insistió en caminar hacia el desahucio. Ninguna de las duras críticas de la oposición hizo mella en el alcalde. Lo único que le pareció «indigno» es que el portavoz del BNG abandonara la sala ante la negativa del alcalde a negociar con un «A rañala!». Eso le pareció «indigno a Jácome», el regidor del «vai a merda» a una joven periodista que hacía su trabajo.