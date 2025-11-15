El Principal ofrece hoy «En las nubes», una obra sobre el dominio de lo virtual

La compañía Redrum Teatro, presentó ayer en Ourense “En las nubes” , que se estrena hoy sábado 15, a las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Ourense. Al acto de presentación asistió el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil El espectáculo, integrado en el proyecto plurianual por el que la compañía compostelana obtuvo unas de las ayudas de la Xunta a la creación escénica, se programa en el marco de la Red Gallega de Teatros y Auditorios, el circuito promovido por la Consellería de Cultura en colaboración con unas 40 entidades locales de toda Galicia.

En rueda de prensa, Sutil explicó que Redrum cuenta con una subvención de 100.000 euros como una de las tres compañías seleccionadas en la modalidad destinada a garantizar la continuidad de sus equipos y proyectos en el trienio 2025-2027. El representante de la Consellería de Cultura, añadió que esta es de una de las categorías de la convocatoria de ayudas a la creación escénica, a través de la que en 2025 se concedieron 870.000 euros a 25 compañías gallegas para la producción de 30 nuevos espectáculos. Entre el humor y la reflexión.

« En las nubes» lleva a escena la obra con la que José Luis Baños se alzó en 2022 con el XV Premio Barriga Verde de textos para teatro de títeres, en la modalidad de adultos, convocado bienalmente por la Consellería de Cultura. Entre risas y juegos de improvisación, el espectáculo pone el foco en la deshumanización y la fragilidad de la identidad en un mundo dominado por lo virtual. La dirección de «En las nubes» corre a cargo de Álex Sampayo y el elenco está formado por Xulio Abonjo, Carlota Mosquera y Guillermo Carbajo. El diseño de iluminación es de Carlos Álvarez-Ossorio; el espacio sonoro, de Davide González y el vestuario, de Raquel G. Crespo entre un largo elenco de técnicos.