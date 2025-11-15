La planta de biofertilizantes tratará los purines pero colectivos contrarios temen que agrave la contaminación del agua

Ence impulsa un proyecto de biofertilizantes y biometano en Xunqueira de Ambía aprovechando recursos agroganaderos de la zona. «La instalación favorecerá la desnitrificación de acuíferos dando solución al grave problema de estiércoles y purines que existe en la zona», afirma la empresa. «En ningún caso se aplicará el digesto al campo», sino que el proyecto incorpora como valor añadido una planta de producción de fertilizante orgánico seco de alta calidad, sin emisiones de nitrógeno amoniacal. Ence asegura que no se emitirán malos olores. Las materias primas se almacenarán en naves cerradas, los sustratos líquidos en depósitos estancos y la instalación contará con una tecnología avanzada de filtración de aire. Ence invertirá alrededor de 25 millones de euros en la planta de Xunqueira, destinada a producir 25.000 toneladas anuales de biofertilizante sólido. La instalación generará un 90% de fertilizante orgánico y un 10% de gas renovable.

Tendrá capacidad para valorizar 140.000 toneladas anuales de biomasa agrícola y ganadera. Solo en el municipio de Xunqueira se producen casi 19.000 toneladas anuales de subproductos ganaderos, cifra que asciende a cerca de 421.000 toneladas al año en un radio de 20 kilómetros. No habrá malos olores y se evitará el tránsito de camiones por núcleos urbanos. «El proyecto favorecerá la desnitrificación de acuíferos, gracias a la correcta valorización de estiércoles y purines», según la empresa, que añade que se evitará la contaminación por nitratos. En su fase de operación, la planta generará 80 empleos directos e indirectos, a los que se sumarán hasta 150 en la fase de construcción.

Pero vecinos de las aldeas que temen un impacto directo de esta planta, así como residentes de otras zonas, activistas y colectivos ecologistas como Stop Eólicos Xurés Celanova, MEL y la plataforma Auga Limpa Xa, han conseguido reunir en tres semanas un millar de alegaciones contra el proyecto, que consideran que no sería una solución para la gestión de los purines que produce la actividad agroganadera, sino que «en realidade agravaría o problema da contaminación por nitratos das augas do Limia», temen estos colectivos.

Las alegaciones han sido registradas en Concellos y la Subdelegación con base en los escritos elaborados por la asociacióin ecologista Petón do Lobo y el BNG. Estas voces contrarias al proyecto aluden al «rexeitamento social» contra la planta en la zona afectada y en A Limia. Una comarca, subrayan, «que está a ser obxecto de ameazas constantes con proxectos extractivistas (eólicos, mineiros) mentres as autoridades competentes evitan enfrontar o grave problema da contaminación dos acuíferos e das masas deauga».