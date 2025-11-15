Miembros de la ONCE harán el encendido oficial de las luces de Navidad en Ourense

El Concello de Ourense ratifica que la fecha definitiva del encendido de la iluminación navideña en la ciudad será el 5 de diciembre, en una cita que está convocada para ese día, viernes, a las 20.00 horas, en un acto público con animación musical que tendrá lugar en la plaza Mayor.

Este año ya está elegida cuál será la mano que pulsará el botón de encendido y que el Concello ha decidido delegar en miembros de la ONCE de Ourense, según avanzó el alcalde Gonzalo Pérez Jácome.

“Este año encenderán las luces las personas que no pueden disfrutarlas”, manifestó Gonzalo Jácome. “En años anteriores el encendido fue realizado por representantes de diferentes colectivos, como las personas sordas, con trastorno autista, deportistas, personas mayores... y en esta ocasión queremos tener un gesto con las personas invidentes, que nos invite a meternos en la piel de los demás. Que sea la ONCE quien participe es una invitación a la reflexión a la generosidad del ser humano: habían encendido las luces para los demás, ya que ellos no la pueden disfrutar”, señaló el regidor en la justificación de este nuevos «inauguradores» oficiales del alumbrado público.

El acto contará también con una actuación musical, a cargo de una banda tributo que interpretará canciones de Joaquín Sabina.