Menor negocia un presupuesto récord de 110,4 millones para el año próximo

El presidente de la Diputación, Luis Menor, arranca su periplo interno de presentación y negociación de los presupuestos del Pazo Provincial para 2026, con un montante récord de 110,4 millones de euros —tras llevarlos ante el Parlamento de Galicia— y una propuesta que lleva ahora ante la Comisión de Hacienda y Recursos Humanos de presupuestos de la Diputación para 2026. El objetivo es vender y convencer bien con un modelo presupuestario, para el que precisa apoyos, para aprobarlos en el pleno del día 28 de noviembre.

Son en total 5.375.000 de euros, más que en 2025, es decir que los presupuestos crecen un 5,11 por ciento, y con apartado que con el que pretende «encandilar» al menos a parte de la oposición, que son los 19 millones de euros para el plan CooperOU, que se reparte d forman equitativa entre todos los concellos. Vuelve e a aumentar la partida un millón de euros más en el compromiso de que así lo haría hasta culminar mandato, llegando a los 20 millones de euros en 2027, es decir antes de los comicios.

Inversiones

Destaca también la Diputación el capítulo VII de Inversiones, con más de 7,6 millones. Los presupuestos de 2026 destinan al capítulo II, de gastos corrientes en bienes y servicios para el funcionamiento de la Diputación, una partida de 28,63 millones.

Por otro lado entre los conceptos más destacados en este capítulo figura el área de Medio Ambiente (con los servicios relacionados con el ciclo del agua, tratamiento de la basura y zonas verdes), que contará con 8,6 millones. Para Vías y Obras, junto con el parque de maquinaria y cooperación, la cantidad disponible será de casi 4 millones.

También destacan la Diputación los 3,1 millones para Cultura Deportes (cerca de 1 millón) y Bienestar (1,2 millones ), en un capítulo donde el área de Transparencia y Gobierno Abierto experimenta un importante incremento hasta alcanzar los 3,3 millones de euros. Una cantidad que procede de los recursos captados por la Diputación en el marco de los fondos europeos Next Generation para los proyectos de turismo «Ourense, cerca de ti» (1,3 millones ; el padrón online para los ayuntamientos (1,3 millones); y el plan de capacitación digital (700.000 euro). Transferencias corrientes El capítulo IV, de transferencias corrientes, cuenta con 20,82 millones un 18,85% del presupuesto general. En este capítulo figura la dotación económica del Consorcio contra Incendios y de Salvamento (CIS), que ahora dispondrá de 750.000 € y completará su asignación en la modificación de crédito de abril; el Inorde (2,4 millones» o acción social entre otras

Los sueldos se llevan 42 millones de euros

Aunque los apartados de unos presupuestos son demasiado prolijos para narrar al completo, en l Servicio de Ayuda en el Hogar e iniciativas con entidades de aportarán 2,3 millones el próximo año, quedando 750.000 para la próxima modificaciónEl Deporte tiene apartados como el 1,1 millones para Club Ourense Baloncesto, que se completará con una aportación de 450.000 también en abril). También 250.000 destinados al OUFF o los 4,5 millones para el mantenimiento y mejora de los 1.850 kilómetros de carreteras provinciales, con la previsión de sumar 5 millones de euros más en la próxima modificación de crédito. Entre las decenas de partidas está la aportación de la Diputación a los regantes de la Limia para subvencionar la viabilidad financiera del plan de regadío en esta comarca (500.000 euros); las mejoras de abastecimiento de agua, en convenio con la Xunta de Galicia, en la ETAP de Melias, en Pereiro de Aguiar y 200.000 euros para el pabellón de deportes de Ribadavia. El Capítulo de personal prevé una partida de 42 millones de euros , donde se incluyen 1,2 millones para la actualización salarial que está pendiente del gobierno central: un 2 % del año 2024 y otro porcentaje igual de 2025. También figuran 1,1 millones para el aumento del personal laboral supramunicipal destinado fundamentalmente a la recogida de basuras.