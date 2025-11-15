La estación de mercancías, meta estratégica del polígono, que llegará a 5,2 millones de m2

Con seis décadas de historia, el polígono industrial de San Cibrao das Viñas es uno de los principales motores de empleo y de actividad económica del sur de Galicia, una maquinaria productiva que alberga 432 empresas y más de 8.500 trabajadores. La asociación de empresarios celebró este viernes su asamblea general ordinaria, una cita marcada este año por el 60 aniversario del mayor y más antiguo parque industrial de Galicia, así como por los más de 60 millones de euros en inversiones para infraestructuras clave autorizadas en este ejercicio, como resultado de la colaboración institucional y público-privada. En este 2025 también se ha aprobado una ampliación de 341.000 metros cuadrados —34,1 hectáreas—, que elevará la superficie total del área hasta los 5,2 millones de m2.

En sus comienzos, en 1965, San Cibrao comenzó en un espacio de 200 hectáreas que se convertirán en 520 con la nueva ampliación, la undécima de la historia. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que intervino en la clausura de la asamblea, destaca el «compromiso» de la Xunta con el crecimiento del polígono, clave en la cohesión territorial. La ampliación, que requiere una inversión de 17,8 millones de euros, estará finalizada en 2028.

Lorenzana destaca que Ourense es una de las provincias con más superficie industrial en fase de tramitación, en la actualidad, con casi 3 millones de m2. En su intervención en la asamblea, del polígono, la conselleira comunicó que la Xunta modificará el proyecto sectorial de la Ciudad del Transporte del área industrial, con el objetivo de ampliar la superficie y sumar los metros cuadrados necesarios para construir la futura estación ferroviaria de mercancías, una de las grandes demandas y retos del empresariado de San Cibrao. La Diputación de Ourense colaborará para hacer posible esta meta. El presidente, Luis Menor, indica que esta infraestructura es «unha necesidade estratéxica» para la competitividad y modernización del tejido empresarial. Permitirá reducir costes logísticos, ampliar conexiones con España y Europa, así como reforzar la posición industrial del gran área empresarial y comercial que conforman los polígonos de San Cibrao, Barreiros, Pereiro y Seixalbo. Zonas que, en conjunto, suman más de 560 empresas, 12.500 empleos y 6,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Como señala la Diputación, el 90% de las mercancías que se mueven en la provincia parten de San Cibrao. Una terminal ferroviaria en el polígono sería «idónea», incide Menor, porque aprovecharía la conexión con la línea de ferrocarril Zamora-Ourense y la alta velocidad. El presidente provincial destaca que la Xunta ha dado «pasos firmes» y demanda también el «compromiso» del Gobierno de España. La Diputación apoyará económicamente la redacción del proyecto de la terminal ferroviaria. «Ourense non quere ser un territorio de paso, senón un territorio de destino e oportunidade».

Entre las inversiones más destacas de las que se han concretado en San Cibrao, en el entorno del área industrial y comercial, se encuentran la licitación de la ampliación de la depuradora y el saneamiento del río Barbaña —35,7 millones de euros—, la ampliación del polígono en 34,1 hectáreas —17,8 millones de euros—; el futuro Centro de Ciberseguridad de Galicia, en construcción por 5,8 millones; la instalación de cargadores eléctricos para vehículos ligeros y pesados, con una inversión de 1,2 millones de euros; así como las mejoras en el servicio de televigilancia, por un importe de 97.500 euros, y las mejoras en el servicio de bomberos, con una inversión de 197.000. A estas actuaciones se suman otros proyectos estratégicos como el nuevo aparcamiento de camiones, la mejora de infraestructuras o la limpieza de viales.

«Todo esto es fruto de la voluntad de construir y colaborar, por lo que aprovecho la presencia de las autoridades para seguir tendiendo la mano y para recordar que seguiremos alzando la voz cuando no encontremos reciprocidad», expuso el presidente de la asociación de empresarios, José Antonio Rodríguez Araújo. Uno de los desafíos para el futuro del polígono es la escasez de mano de obra cualificada y no cualificada, un problema estructural que afecta a la mayoría de sectores. Rodríguez Araújo insiste en la clave de que «quienes se forman aquí se queden, y que otros vengan a formarse y trabajar». Apela a la importancia de políticas de vivienda, formación, promoción del territorio y conciliación.