Detenido por atracar en un bar usando un objeto punzante para intimidar

Agentes de la Policía Nacional, procedieron a la detención de un individuo como presunto autor de una tentativa de robo con violencia e intimidación con arma blanca, cometido en un bar del barrio ourensano de O Vinteún, sobre las 22.30 horas de la noche del 30 de octubre. Esgrimió un objeto punzante y exigió a la propietaria del local que le diera todo el dinero de la caja. Tras el forcejeo, y sin haber conseguido el objetivo, emprendió la huida a pie.

Tras las gestiones realizadas por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de Ourense, se consiguió el esclarecimiento de los hechos así como la identificación del sospechoso. El 10 de noviembre fue localizado por una patrulla de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. en las inmediaciones de la estación Intermodal, y fue detenido. La intervención está enmarcada en el plan de actuación y coordinación policial de la comisaria para prevenir hechos delictivos que se puedan producir en la estación Intermodal y sus inmediaciones.