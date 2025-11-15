Clara y Carmen, de 24 y 52 años, las abogadas más joven y de más edad que se suman al oficio en Ourense
«El Derecho es mi vocación desde pequeña; mi abuelo fue abogado», dice la veinteañera Clara Vázquez: «Me parece muy gratificante poder ayudar a los demás»
«Exercerei na quenda de oficio e compaxinarei co traballo de antes», avanza Carmen, que retomó la carrera en la edad adulta tras aparcarla de joven
La ourensana Clara Vázquez Maldonado, de 24 años, que este viernes formalizó su ingreso en la abogacía como ejerciente, tiene el Derecho en la sangre. Parientes por parte de madre estudiaron la carrera y su abuelo fue abogado. «Me viene de familia», resume. «Es mi vocación, desde pequeña, siempre tuve claro que quería estudiar Derecho y ejercer».
Clara trabaja en el despacho Arias Abogados, de los hermanos Román y Sara. Especializada en protección de datos y derecho laboral, valora «la labor social» de la profesión. «Me parece muy gratificante poder ayudar a los demás», destaca Clara, la más joven del grupo de los nuevos letrados que se incorporan al ejercicio de la abogacía en Ourense.
«É complicado que te contraten por acabar tan tarde»
Carmen Carballo es una abogada recién colegiada a sus 52 años. «Traballei na limpeza, de camareira...Tiveron meus pais un restaurante, e sigo hoxe en día indo de extra as fins de semana». En la abogacía, enlaza, «é complicado que te contraten por acabar tan tarde».
Empezó Derecho a los 18, pero tuvo que dejarlo para centrarse en el trabajo. Pasado el tiempo, en otra fase vital, compatibilizó el empleo con los estudios a distancia de la titulación, en la UNED, paso a paso. «Vou seguir traballando no que tiña antes e intentar exercer na quenda de oficio. O que máis me gusta é o penal». Carmen, contenta por cerrar el círculo, es realista: «Se ves a alguén xoven e a unha persoa da miña idade, a quen contratas? Pero non me importa compaxinar con outros traballos».
