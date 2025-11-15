Las secuelas del fuego
Agua negra en el grifo y los ríos por el lodo y la ceniza tras los incendios
La Xunta y la Miño-Sil fijan una reunión sobre la crisis para el día 19, tras críticas cruzadas | El BNG urge a ambas instituciones actuaciones coordinadas ante los problemas del agua potable con las lluvias
El Leira, en Vilamartín de Valdeorras, es un río de agua negra. Del grifo, en localidades como Valdegodos, sale el líquido turbio. El tono marrón chocolate se observa a simple vista en el Sil. La escorrentía arrastra el suelo y restos quemados a los regatos, ríos y aguas de captación para el suministro. La concatenación de días con lluvias, intensas por momentos, prolongan el problema de los arrastres de lodo, ceniza y restos vegetales quemados; las secuelas de los gravísimos incendios de agosto, que en otoño causan problemas de turbidez del agua en varias zonas, especialmente en la comarca de Valdeorras, donde las llamas arrasaron 40.000 hectáreas en dos semanas de agosto, lo equivalente a 400 millones de metros cuadrados de superficie calcinada que está expuesta al efecto de las precipitaciones. Cuando las lluvias son intensas, las medidas aplicadas en el entorno como las barreras naturales mediante ramas y troncos —para retener y filtrar el agua— pierden eficacia. Xunta y Confederación Hidrográfica del Miño-Sil defienden las actuaciones que han desempeñado, y ponen deberes a la otra parte. Tras un intercambio de cartas y de críticas cruzadas, el próximo miércoles, 19 de noviembre, se celebrará una reunión entre las dos administraciones.
Entre quienes, ajenos a esta disputa institucional, demandan un plan de acción conjunto y sin más dilación, está el BNG. El partido nacioalista exige la «colaboración inmediata» de todas las administraciones para poner freno a las consecuencias que, tres meses después, provocan en otoño los efectos de los incendios del verano. El BNG considera que la Xunta y el Gobierno han tenido hasta el momento una «xestión neglixente» ante este problema. El Bloque insta a ambas instituciones con competencias a que trabajen con la «máxima colaboración» y adopten medidas para, sobre todo, garantizar el abastecimiento de agua potable a los vecinos afectados por la turbidez, que obliga a restringir el suministro y a tener que comprar agua embotellada.
«Ante unha situación de emerxencia, tanto ambiental como sanitaria, requíresen actuacións inmediatas e coordinadas. Non se pode mirar cara a outro lado e botar balóns fóra mentres as cinzas dos lumes producidos na época estival están a chegar aos ríos e mananciais que abastecen a poboación», señala la senadora del BNG Carme da Silva, que ayer estuvo en Valdeorras con varios cargos del partido, como el parlamentario Iago Tabarés, el diputado provincial Bernardo Varela y la alcaldesa de A Rúa, María Albert, uno de los concellos más afectados. «Non se fixeron os traballos necesarios e agora tampouco se levan a cabo as suficientes medidas para paliar a situación», lamenta la regidora, que pone en contraste la labor del servicio municipal de aguas: «Está a traballar 24 horas ao día, 7 días da semana para poder levar auga potable á veciñanza, sen contar coa axuda doutras administracións».
Suscríbete para seguir leyendo
- Veinte años después de llevar el pan de Cea a Europa, Carlos Manuel cede el testigo
- El convenio de hostelería prohíbe más de 9 horas de trabajo al día y fija 12 de descanso
- La rehabilitación de la A-52 en un tramo de 38 kilómetros en el sureste de Ourense pretende ampliar su vida útil
- La Audiencia juzga a un guardia civil acusado de falsificar una infracción
- Un guardia civil de Ourense admite que falsificó una denuncia y acepta un año de suspensión
- «Los políticos nos prometieron mucho pero tres meses después del incendio seguimos abandonados»
- Localizan con vida al octogenario que salió a buscar setas al monte en Maceda y no regresó
- Dos heridos y nueve vehículos implicados en dos accidentes con 30 minutos de diferencia en la A-52 a las puertas de Ourense