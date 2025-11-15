Acto conmemorativo del Día de la Infancia y sus derechos

El Espazo Xove de la Casa da Xuventude de Ourense, acoge hoy un acto conmemorativo de la infancia, bajo el lema «Son, es, Somos e temos dereitos».

Esta cita que comienza a las 11.00 horas, cuenta con la presencia de las entidades que trabajan con la infancia en Ourense, como Fundación Juan Soñador, la Asociaciación Xuvenil Amencer, e Grupo Scout Ilex 695. También la Sociedade Cooperativa Aventeira, y Fundación Meniños. Desarrollarán un acto de conmemoración y reivindicación, con motivo del Día de los Derechos de la Infancia.

Se trata de dar voz a niños y adolescentes, y las intervenciones de todos ellos permitirán conocer d primera mano, cuales son los temas que le preocupan en la actualidad, sus propuestas, y las visiones que tienen sobre esos temas y sobre los derechos de la infancia.