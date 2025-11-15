Acto conmemorativo del Día de la Infancia y sus derechos
Se celebra hoy contando con varias asociaciones en el Espazo Xove de la Casa da Xuventude
REDACCIÓN
El Espazo Xove de la Casa da Xuventude de Ourense, acoge hoy un acto conmemorativo de la infancia, bajo el lema «Son, es, Somos e temos dereitos».
Esta cita que comienza a las 11.00 horas, cuenta con la presencia de las entidades que trabajan con la infancia en Ourense, como Fundación Juan Soñador, la Asociaciación Xuvenil Amencer, e Grupo Scout Ilex 695. También la Sociedade Cooperativa Aventeira, y Fundación Meniños. Desarrollarán un acto de conmemoración y reivindicación, con motivo del Día de los Derechos de la Infancia.
Se trata de dar voz a niños y adolescentes, y las intervenciones de todos ellos permitirán conocer d primera mano, cuales son los temas que le preocupan en la actualidad, sus propuestas, y las visiones que tienen sobre esos temas y sobre los derechos de la infancia.
