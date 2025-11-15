«Ser abogado es una responsabilidad social»

A sus 90 años, Nemesio Barxa, una institución de la abogacía en Galicia, un referente histórico de la profesión y un ejemplo vivo de la lucha antifranquista, continúa en activo en una disciplina en la que empezó en 1958. El colegiado número 30 de Ourense, uno de los letrados más longevos de España, pronunció un discurso dirigido a los recién incorporados a la profesión, que ayer formalizaron su colegiación con motivo del patrón de la abogacía ourensana, San Martiño. «A lealdade entre nós é fundamental», incidió Barxa. «Ao mellor ao principio hai momentos malos, pero esta profesión dá para vivir con dignidade para ser respectados socialmente. Se non solucionan rapidamente o tema da xubilación mal dá para morrer», dijo con sorna, en una crítica a la precariedad de las pensiones, una de las grandes reivindicaciones del colectivo, al igual que un turno de oficio digno para los profesionales.

Sobre el ejercicio del oficio, el experimentadísimo letrado aconsejó a los jóvenes que adquieran un «coñecemento exhaustivo do dereito procesal». Y dio testimonio de la necesidad de actuar con vocación. «A nosa obriga é estudar o mellor posible os temas para sacar adiante os seus problemas», indicó. «Non se vos ocurra coller atallos inadecuados», disuadió. «Se sentides a profesión e sodes vocacionais desfrutaredes moito desenredando os problemas», dijo.

La decana, Marta Gómez, y otras integrantes de la junta de gobierno. / ROI CRUZ

Carmen Carballo, Sonia Díaz, Zobaida El Hidam, Estefanía Fernández, Álvaro Ferreira, Abraham Martínez, Román Pedreira, José Manuel Rodríguez y Clara Vázquez protagonizaron este viernes su jura o promesa de la colegiación, el gesto que supone su bienvenida a una profesión que en Ourense está integrada por 637 abogados ejercientes y 712 no ejercientes.

«Ser abogado es asumir una responsabilidad social. Somos defensores de derechos y garantes de personas que, en ocasiones, están en el peor momento de su vida. Que os amparen la ética y la vocación de servicio. Mi consejo es que no os veáis como competencia: somos compañeros, sed buenos compañeros, porque eso os va a facilitar mucho la carrera profesional», expuso Lucía Álvarez, la presidenta de la Agrupación da Avogacía Nova de Ourense. La entidad ofrece formación, asesoramiento, «amparo y voz», así como un «espacio de encuentro». En los comienzos, duros, en los que las dificultades se experimentan «en las propias carnes», el apoyo resulta esencial.

Una de las abogadas que estrena colegiación. / ROI CRUZ

«Los momentos malos son inevitables, pero nos tenéis a nosotros; no dudéis en contactar con los compañeros y pedir ayuda, porque las malas sentencias nos llegan a todos», expresó por su parte la decana del Colexio da Avogacía de Ourense, Marta Gómez.

Tras el acto de los que se incorporan a la profesión, por la tarde el protagonismo lo tuvieron varios abogados veteranos que han alcanzado los 25 años en activo, un hito que comparten Ana Cardero, Eva Yáñez, Marta López, Jaime Benito, Irene Rodríguez, Héctor Pereiras, así como los hermanos José Ricardo y José Manuel Orbán. Recibieron insignias de plata y diplomas conmemorativas. Como cierre del acto, intervino la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana del Carmen Blanco Arce.