Treinta años de cine en papel, la historia del Ourense Film Festival se convierte en libro

Treinta años de cine no caben en una pantalla, pero sí en las páginas de un libro. Con «Treinta historias y un festival», la periodista Sonia Torre ha tejido la memoria del Ourense Film Festival —OUFF—, un certamen que ha crecido junto a la ciudad y que este año celebra su madurez con una mirada al pasado. Presentada ayer como una obra «que queda para la historia del propio festival», la publicación recoge el palmarés, las anécdotas y los rostros que han dado forma a uno de los eventos más emblemáticos de la provincia.

«Es un impulso renovado para seguir escribiendo nuevas páginas». Con esas palabras definió el director del festival, Óscar Doviso, el libro, en una presentación en la que no perdió oportunidad de hacer un repaso por la trayectoria del festival subrayando que, para que un proyecto como el OUFF cumpla treinta año, es fundamental la financiación: «la cultura no es nunca un gasto, sino una inversión en identidad, cohesión y futuro».

Doviso agradeció el trabajo «cariñoso» de la autora y el respaldo de las instituciones, recordando también a sus predecesores en la dirección del certamen, con especial dedicatoria a Eloi Lozano, Luis Rivas Villanueva, Enrique Nicanor y Fran Galis, por haber mantenido viva la llama del OUFF a lo largo de tres décadas.

El «amor» como motor

Durante el acto, Sonia Torre explicó que la obra pretende ser un resumen necesario para ordenar la información dispersa de las 30 ediciones del festival. «Lo que más me movía era el amor al festival», reconoció la autora, quien se acercó al proyecto desde su mirada profesional: «soy periodista y, como tal, decidí hacer este libro pensando en parte en los compañeros, quise que sirviese como base para futuras investigaciones o trabajos periodísticos sobre el Ourense Film Festival».

El libro, en sus más de 300 páginas, recopila datos y curiosidades que hasta ahora no estaban sistematizados: incluye el palmarés completo, gráficos sobre la evolución de los equipos directivos —doce en total en treinta anos— y un apartado de anécdotas titulado «Fóra de plano», donde se relatan episodios poco conocidos del certamen.

Símbolo de identidad

Por su parte, el presidente provincial, Luis Menor, destacó el «orgullo» de que una provincia pequeña sea capaz de proyectar un evento de alcance internacional. «El OUFF es símbolo de nuestra identidad», afirmó antes de recordar que la última edición contó con 15.000 participantes en distintas actividades y defender que la cultura «también tiene retorno económico, promoción y prestigio para Ourense». Así adelantó que la próxima edición ya está consignada en los presupuestos provinciales, garantizando la continuidad del festival.