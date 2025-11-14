Las termas de A Chavasqueira y O Muíño cierran hasta primavera
REDACCIÓN
Ourense
El Concello de Ourense anuncia que las termas públicas de Muíño da Veiga, así como las públicas y gratuitas de A Chavasqueira (no las privatizadas), cerrarán al público a partir del próximo lunes, día 17, una vez finalizada la temporada 2025, y volverán a abrir en primavera.
Advierte que, como es habitual cada año, este espacio termal, emplazado en zona inundable en la margen derecha del río Miño «no puede permanecer operativo durante el otoño y el invierno a causa de las frecuentes crecidas que experimenta el caudal del río, que anega las zonas de baño e impide su uso» .
Durante la temporada 2025, las termas estuvieron abiertas desde el mes de junio hasta esta misma semana.
