La sede de UGT Ourense es un Punto Violeta

La sede de UGT Ourense se incorpora a la red de Puntos Violeta, un recurso impulsado por el Gobierno para ofrecer espacios seguros de información y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia machista. Con esta incorporación, la red continúa creciendo. Está presente en instituciones como el SEPE o la Agencia Tributaria y en los paradores de Santo Estevo y Verín.