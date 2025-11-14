Proponen un servicio ágil de asesoría jurídica para víctimas de emergencias
Redacción
Ourense
El presidente de la Diputación, Luis Menor, y la directiva del Colexio da Avogacía de Ourense, con la decana Marta Gómez a la cabeza, mantuvieron un encuentro de trabajo y abordaron la posibilidad de que, ante emergencias como la grave oleada de incendios de agosto, se establezca un servicio de asistencia jurídica a las víctimas y afectados, de modo que de forma ágil e inmediata puedan recibir asesoramiento. En la reunión también se abordaron otros temas, como la nueva ley judicial y la centralización de la instrucción de la violencia de género en la ciudad, así como las demandas del turno de oficio.
