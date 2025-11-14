Los mejores expedientes de Latinoamérica se citan en Ourense
La ciudad de As Burgas se convierte por octavo año consecutivo en una parada imprescindible en España para los participantes del programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina. Una iniciativa promovida por la Fundación Botín que permite a los jóvenes con mejores expedientes académicos del Latinoamérica conocer ciudades españolas y sus modos de gestión.
Tras pasar por lugares como Santander, Salamanca o Madrid, las mejores notas llegan a Ourense este domingo. Estarán acogidos por el equipo directivo del Instituto de Familia para disfrutar de actividades formativas centradas en las áreas de ética pública, creatividad, innovación, liderazgo y habilidades personales, todo en un encuentro que refuerza los lazos entre América Latina y Galicia a través de la formación, la juventud y el compromiso con lo público.
