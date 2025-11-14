Un médico que asistió a víctimas de Gaza bajo los bombardeos contará su experiencia en Ourense

El Colegio Oficial de Médicos de Ourense representa a 1.890 profesionales, el 70% mujeres. La institución, una de las más antiguas de España en su ámbito, alcanzará en 2026 su 125 aniversario: desde la primera junta presidida en 1901 por Ramón Quesada a la actual, que encabeza Pilar Garzón, la primera mujer en el cargo. El colegio programa un ciclo de conferencias y actividades dirigidas no solo a los propios médicos sino a toda la ciudadanía. Las propuestas ponen en el foco temas de interés profesional y social, no solo científico. Una de las actividades previstas traerá a Ourense, el 2 de diciembre, a Raúl Incertis Jarillo, un anestesista español que tiene experiencia en misiones internacionales y ha sido testigo directo de la crisis sanitaria en los hospitales de Gaza, atendiendo a víctimas entre abril y julio de 2025, durante los bombardeos y el visible genocidio de Israel.

«Este es un colegio muy comprometido con las causas solidarias. Recientemente hicimos un manifiesto de apoyo a los compañeros sanitarios, tanto a los médicos palestinos como a todos los voluntarios de las ONG que han estado trabajando en los hospitales de Gaza, donde las condiciones exceden todo lo imaginado», expresó Pilar Garzón, este jueves, en la presentación de las actividades.

«Esta es una casa abierta a todos los ciudadanos y, como organización sanitaria, no podemos tolerar que los dispositivos sanitarios sean bombardeados. Es un ataque directo a los derechos humanos y de la salud», resalta el vicepresidente del colegio, José Luis Jiménez. La intervención de Raúl Incertis, que lleva como título ‘Ser médico en un hospital de la Gaza devastada’, comenzará a las 19 horas en la sede de la entidad, con retransmisión por la red para quien opte por la vía telemática.

Tras esta actividad inaugural, el programa formativo del Colegio de Médicos de Ourense sigue en enero. Juan Martínez Hernández, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, del hospital Carlos III de Madrid, ofrecerá una ponencia sobre la actualización de las nociones y conocimientos esenciales de salud pública.

¿Puede el médico trabajar actualmente sin la IA? Con esta idea directa se plantea la conferencia del médico intensivista Fernando Eiras Albalde, doctor en Inteligencia Artificial. Su intervención, el 24 de febrero, reflexionará sobre la integración de la IA en la práctica médica. «Es uno de los debates que está ahora en auge entre los profesionales sanitarios, entre aquellos que consideran que la medicina sin inteligencia artificial no será lo mismo, y quienes son un poco detractores y ponen muchos más frenos», dice Garzón. «La inteligencia artificial es algo con lo que vamos a tener que convivir, así que lo que tenemos que aprender es a convivir de la mejor manera posible», opina la presidenta. «La medicina como tal no va a desaparecer, pero la IA puede ser una herramienta que mejore nuestra actividad y facilite muchas cosas».

La microbióloga Isabel Losada Castillo hablará el 24 de marzo sobre la actualización del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. El 21 de abril se proyectará y se debatirá sobre el documental «¿A mí quién me cuida?», codirigido por María Montoya Martínez, médica especialista en Geriatría. El trabajo aborda «los problemas de salud que acarrea la sobrecarga asistencial», por ejemplo con las guardias de 24 horas. «Si nosotros no nos cuidamos o nadie nos cuida, es muy difícil que podamos cuidar a los pacientes», subraya Garzón.

La última actividad del programa formativo del Colegio de Médicos de Ourense traerá el 19 de mayo a Nacho Vallejo, un médico internista y experto en gestión clínica, para hablar sobre si es posible un cambio en la sanidad pública.

Una función benéfica el 22-N

El 22 de noviembre, el Auditorio de Ourense acogerá el musical ‘La Gran Búsqueda’, una propuesta teatral y solidaria organizada por el Colegio de Médicos y protagonizada por el grupo Hakuna Causa, un colectivo formado principalmente por médicos y otros sanitarios. Tiene un fin 100% benéfico: toda la recaudación se destinará íntegramente a la asociación Bicos de Papel, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas hospitalizados con cáncer.