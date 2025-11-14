Marcos Nogueiras toma posesión como alcalde de Vilar de Santos

El nacionalista Marcos Nogueiras ya es el nuevo alcalde de la localidad ourensana de Vilar de Santos tras lograr el apoyo de la mayoría de la corporación local —seis concejales del BNG y el voto en contra de una concejala del PP—, en el pleno de investidura celebrado este jueves, después de que el pasado mes, el anterior regidor, Rubén Colmenero, presentara su dimisión por motivos «personais e urxentes» tras poco más de ocho meses en el cargo. En declaraciones a Europa Press, Nogueiras insiste en que las prioridades pasan por «seguir sendo un concello dinámico e referente a nivel comarcal e do país». Nogueiras destaca que llega a la Alcaldía con «moitos proxectos en mente» y rodeado de «moi bo equipo, con moita capacidade e moitas ganas de traballar» para afrontar los retos del municipio. El nuevo regidor, ingeniero industrial de formación y propietario de una explotación agraria en la localidad, cree que Vilar de Santos es un concello «referente» por el trabajo de sus antecesores. Entre sus objetivos están poner el foco en una línea de «progresismo, de nacionalismo e de mirar polos veciños para que o concello continúe medrando». Nogueiras pone en valor que el municipio está «na boa dirección», con índices positivos de población joven, un parque empresarial pujante y diferentes iniciativas de bienestar social. Su plan es «traballo, traballo e traballo», reitera.